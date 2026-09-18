La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes y visas.

La Cancillería de Colombia declaró la urgencia manifiesta para garantizar que la expedición de pasaportes y visas no se interrumpa en el país ni en los consulados. La decisión se tomó después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de expedición.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida fue adoptada el 17 de septiembre de 2026 y busca asegurar el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte, además de las etiquetas de visa colombiana.

La entidad también aseguró que las oficinas expedidoras y los consulados continúan atendiendo con normalidad y que las citas que ya fueron programadas siguen vigentes.

La urgencia manifiesta permitirá mantener la expedición de pasaportes

La figura utilizada por la Cancillería está contemplada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y permite adoptar medidas contractuales excepcionales cuando la continuidad de un servicio requiere una respuesta inmediata. En este caso, la entidad explicó que los contratos que surjan de la declaratoria tendrán un alcance estrictamente temporal.

El objetivo inmediato es evitar que la suspensión del nuevo modelo afecte la disponibilidad de libretas y etiquetas de visa. Para los ciudadanos, esto significa que no deben realizar trámites adicionales debido a la declaratoria y pueden mantener las citas que ya tenían asignadas.

La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes y visas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el nuevo modelo

La decisión de la Cancillería se produjo después del Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de septiembre de 2026 dentro de una acción popular. En esa providencia se ordenó suspender provisionalmente la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo y adoptar medidas para garantizar que el servicio siguiera funcionando.

Entre los aspectos señalados por el Tribunal se encuentra la necesidad de acreditar los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras y de aclarar asuntos relacionados con la planeación, los cronogramas y el estado real de la operación.

Posteriormente, el despacho negó las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, al considerar que correspondía a las autoridades administrativas definir las medidas necesarias para afrontar la contingencia.

Cancillería prepara una nueva licitación pública

Mientras se aplica esta solución temporal, el Ministerio de Relaciones Exteriores comenzó a estructurar un nuevo proceso de licitación pública para establecer una alternativa contractual de carácter permanente. La entidad indicó que este proceso tendrá un cronograma definido, responsables establecidos y seguimiento mensual.

La Cancillería también informó que el acto administrativo mediante el cual se declaró la urgencia manifiesta, los contratos que se celebren bajo esta figura y sus antecedentes serán enviados a la Contraloría General de la República para el correspondiente control fiscal.

La entidad reiteró que, mientras avanza esta solución contractual, las oficinas expedidoras y los consulados continuarán prestando el servicio en las condiciones habituales.