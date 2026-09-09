Confirmado | México, Perú y República Dominicana restringen el ingreso al territorio a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

Contar con un pasaporte válido y vigente es un requisito fundamental para ingresar a numerosos destinos internacionales. Antes de viajar, las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden verificar que el documento cumpla con las condiciones exigidas por el país al que se dirige el pasajero.

Viajar con el pasaporte vencido o con una vigencia inferior a la requerida puede generar inconvenientes desde el momento del embarque. Por eso, es importante revisar la fecha de vencimiento con anticipación y comprobar las reglas migratorias aplicables antes de comprar o utilizar un boleto internacional.

En este contexto, México, Perú y República Dominicana cuentan con condiciones particulares sobre la documentación y la vigencia del pasaporte que los viajeros deben tener en cuenta antes de presentarse en el aeropuerto.

Situaciones que pueden generar problemas al viajar

El vencimiento del pasaporte no es la única circunstancia que puede complicar un viaje internacional. Antes de salir del país, también conviene prestar atención a otros aspectos relacionados con el documento y las condiciones de ingreso:

Contar con una vigencia inferior a la solicitada por el destino.

, ilegible o en malas condiciones . Viajar con un documento dañado

Dejar la renovación para los últimos días antes del viaje.

No revisar con anticipación las exigencias migratorias vigentes .

Considerar que las condiciones de entrada son iguales en todos los países.

Revisar la documentación antes de viajar

Para reducir el riesgo de inconvenientes, es conveniente consultar las fuentes oficiales del país de destino antes de emprender el viaje. También se debe comprobar que el pasaporte esté vigente, en buen estado y que cumpla con el período de validez requerido.

Una revisión previa puede evitar problemas durante el embarque, demoras en los controles migratorios o inconvenientes para ingresar al destino.

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¿Por qué México, Perú y República Dominicana pueden rechazar el ingreso por problemas con el pasaporte?

El pasaporte es el documento que permite acreditar la identidad y nacionalidad de un viajero fuera de su país. Por esa razón, las autoridades de cada destino establecen condiciones sobre su validez y el tiempo de vigencia que debe tener al momento de ingresar al territorio.

Cuando el documento está vencido o no reúne los requisitos exigidos, el viajero puede enfrentar problemas durante el proceso migratorio. Incluso, en determinadas situaciones, la aerolínea puede negar el embarque antes de que comience el viaje.

En México y Perú, los requisitos de ingreso pueden exigir que el pasaporte se encuentre válido y cuente con la vigencia requerida por las autoridades migratorias, además de disponer de espacio suficiente para los controles y sellos correspondientes.

Por su parte, República Dominicana exige como regla general que los viajeros cuenten con un pasaporte válido para ingresar al país y durante su estadía. Algunas nacionalidades pueden estar alcanzadas por disposiciones especiales o flexibilizaciones, por lo que resulta fundamental comprobar las condiciones vigentes antes de viajar.