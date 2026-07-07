Se avecina el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 150 años.

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 despierta una enorme expectativa entre los aficionados a la astronomía y el público en general. Se trata de un fenómeno excepcional que permitirá ver cómo el día se oscurece durante varios minutos en las regiones donde la Luna cubra por completo al Sol.

Su duración máxima, que dependiendo del lugar tendrá un tiempo estimado de entre 4 a 6 minutos, lo convertirá en el eclipse solar total más largo del siglo XXI visible sobre tierra. Por ese motivo, miles de personas ya comienzan a planificar viajes hacia los lugares donde podrá observarse en toda su magnitud.

¿Dónde podrá verse el eclipse solar total?

La franja de totalidad atravesará zonas de España, Gibraltar, el norte de África y parte de Medio Oriente, donde el cielo llegará a oscurecerse por completo durante algunos minutos. En otras regiones de Europa, África y Asia el fenómeno será visible únicamente como eclipse parcial.

En España, distintas provincias del sur estarán entre los mejores puntos de observación. La duración y la calidad del espectáculo dependerán de la ubicación exacta y de las condiciones meteorológicas del día.

Cuáles serán las principales características del eclipse

De acuerdo con las previsiones astronómicas, el fenómeno tendrá varios aspectos que lo convertirán en uno de los más destacados de las últimas décadas:

Fecha: 2 de agosto de 2027.

Duración máxima: hasta 6 minutos y 23 segundos en la franja de totalidad.

Tipo de fenómeno: eclipse solar total .

Zonas de mejor observación: sur de España , Gibraltar , norte de África y parte de Medio Oriente .

Durante la totalidad será posible observar la corona solar , además de algunas estrellas y planetas .

También podrán apreciarse las Perlas de Baily y el conocido Anillo de Diamante, dos de los efectos visuales más esperados.

Un eclipse solar ocurrirá en 2027. ChatGPT

Cómo observar el eclipse de forma segura

Los especialistas recomiendan utilizar gafas certificadas para eclipses solares durante todas las fases parciales del fenómeno. Mirar el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños permanentes en la vista.

Quienes utilicen telescopios, binoculares o cámaras deberán hacerlo únicamente con filtros solares homologados, ya que estos dispositivos concentran la luz solar y aumentan el riesgo de lesiones oculares si no cuentan con la protección correspondiente.