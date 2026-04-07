El reparto de utilidades (PTU) es un derecho garantizado por la Constitución en México, que reconoce la contribución de los trabajadores al crecimiento económico de las empresas. Cada año, miles de empleados esperan este pago como parte de sus prestaciones laborales. Sin embargo, no todos reciben este beneficio en tiempo y forma. Por ello, es clave conocer la fecha límite para cobrar la PTU en 2026 y los mecanismos disponibles para reclamar en caso de incumplimiento. El pago del reparto de utilidades debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la ley, los cuales dependen del tipo de empleador. Este derecho aplica a trabajadores que hayan participado en las ganancias de una empresa durante el ejercicio fiscal correspondiente. Respetar estas fechas es obligatorio para los empleadores, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones. Por ello, es importante que los trabajadores estén atentos al periodo en el que deben recibir este ingreso. En caso de no recibir el pago dentro del plazo, los trabajadores conservan el derecho de exigirlo. La ley contempla mecanismos específicos para hacer valer esta prestación. El reparto de utilidades es una prestación que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa. Este derecho busca reconocer su aporte al desarrollo económico del negocio. Tienen derecho a la PTU las personas trabajadoras que hayan laborado al menos cierto tiempo durante el año fiscal, conforme a lo establecido por la legislación laboral vigente. Este beneficio aplica en la mayoría de las relaciones laborales formales. La finalidad es promover una distribución más equitativa de la riqueza generada. De esta manera, se fortalece el vínculo entre productividad y bienestar laboral.