El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un cambio significativo en las condiciones climáticas que impactará a diversas regiones del país en los próximos días. El fenómeno estará asociado al avance del Frente Frío número 43, en interacción con otros sistemas atmosféricos, lo que provocará lluvias persistentes, rachas intensas de viento y un descenso marcado de las temperaturas en al menos 12 estados. El Frente Frío 43 provocará lluvias intensas a torrenciales en el norte, noreste y centro del país, con tormentas eléctricas, rachas de viento superiores a 60 km/h y posible caída de granizo. Estas condiciones incrementan el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos, deslaves e inundaciones, especialmente por la acumulación de agua tras varios días de precipitaciones continuas. En estas zonas, la combinación de lluvia, viento y tormentas eléctricas podría generar afectaciones en infraestructura y servicios. El sistema frontal no solo provocará lluvias, sino también rachas de viento intensas que podrían generar caída de árboles, anuncios y posibles cortes de energía. A esto se suma un descenso marcado de temperaturas, sobre todo durante noches y madrugadas, con probabilidad de heladas en algunas regiones. El enfriamiento será más evidente en el norte y zonas altas del país, con impacto en actividades agrícolas y mayores riesgos para poblaciones vulnerables. Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que la combinación de frío, viento y humedad reduce la sensación térmica y puede afectar la salud. El temporal se mantendrá durante al menos cinco días consecutivos, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua, inundaciones y afectaciones en zonas urbanas. La interacción con otros sistemas prolongará la inestabilidad, dificultando una mejora en el corto plazo. La prevención será clave para minimizar impactos durante este periodo de condiciones climáticas adversas.