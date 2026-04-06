El Gobierno puso en marcha una nueva regulación que cambia de forma significativa la relación entre los bancos y sus clientes en materia de crédito. A partir de ahora, las entidades financieras no podrán emitir tarjetas ni aumentar los límites sin una solicitud previa y explícita del usuario. La decisión apunta a proteger a los consumidores frente a prácticas consideradas invasivas o riesgosas, especialmente en contextos de sobreendeudamiento. Con esta medida, se busca mayor transparencia y control por parte de los clientes sobre sus productos financieros. La regulación prohíbe a los bancos emitir tarjetas de crédito sin que el cliente las haya solicitado previamente. Esto incluye tanto el envío físico como la activación automática de productos asociados a líneas de crédito. Hasta ahora, era habitual que las entidades ofrecieran tarjetas preaprobadas o las enviaran directamente al domicilio del usuario. Con la nueva medida, esta práctica queda suspendida hasta nuevo aviso. El cambio ya entró en vigor y obliga a modificar los procesos internos de los bancos. Desde este momento, toda emisión deberá contar con una solicitud clara y verificable. El objetivo es evitar que los usuarios accedan a productos financieros que no pidieron y que pueden generar costos o comisiones no previstas. La normativa prohíbe aumentar el límite de crédito de forma automática. A partir de ahora, cualquier incremento deberá ser solicitado o aceptado expresamente por el cliente. Antes, los bancos podían ampliarlo según el perfil financiero del usuario, pero esta práctica queda sin efecto mientras dure la medida. El objetivo es reducir el sobreendeudamiento, ya que un mayor límite puede incentivar un gasto por encima de la capacidad de pago. Así, el control del crédito pasa a depender exclusivamente del usuario, quien deberá autorizar cualquier cambio en sus condiciones. La normativa prohíbe aumentar el límite de crédito de forma automática. A partir de ahora, cualquier incremento deberá ser solicitado o aceptado expresamente por el cliente, dejando sin efecto el esquema previo en el que los bancos lo ampliaban según el perfil financiero. El objetivo es reducir el riesgo de deudas y evitar consumos por encima de la capacidad de pago. Así, el control del crédito pasa a depender exclusivamente del usuario.