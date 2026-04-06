La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una decisión que impacta directamente en jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El fallo establece un nuevo criterio sobre el cálculo de pensiones, dejando sin efecto una interpretación previa más favorable para los beneficiarios. La medida ya es considerada definitiva y obligatoria, lo que implica cambios en la forma en que se determinan ciertos montos. Esto generó preocupación entre jubilados que esperaban mantener condiciones anteriores. El eje del fallo radica en el límite del monto de las pensiones. La Suprema Corte determinó que el cálculo debe realizarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y no en el salario mínimo. Este cambio elimina la posibilidad de que los jubilados accedan a montos más altos bajo el esquema anterior. Durante años, muchos beneficiarios consideraban este criterio como un derecho adquirido. Sin embargo, la Corte resolvió que la referencia correcta para el cálculo es la UMA, lo que reduce el tope máximo de las pensiones. Esto impacta directamente en los ingresos de algunos jubilados. La decisión busca unificar criterios legales y administrativos en el sistema de pensiones, aunque implica una reducción en los beneficios esperados. El uso de la UMA como base de cálculo representa montos menores en comparación con el salario mínimo. Esto se traduce en pensiones más bajas para quienes se jubilen bajo este esquema. Para los jubilados actuales y futuros, el impacto dependerá de las condiciones específicas de su retiro. Sin embargo, el criterio general ya no permite utilizar el salario mínimo como referencia. El cambio genera un ajuste en las expectativas económicas de los beneficiarios. Muchos casos que estaban en disputa judicial también se verán influenciados por esta resolución. De esta forma, la medida redefine el alcance del sistema de pensiones del IMSS en términos de cálculo y límites. El fallo de la Suprema Corte es obligatorio y debe aplicarse en todas las instancias, marcando un cambio en el tratamiento de las pensiones. Desde ahora, los nuevos cálculos se ajustarán a la UMA y los casos en curso también podrían resolverse bajo este criterio. Esto elimina la posibilidad de usar el esquema anterior. Por ello, los jubilados deben revisar sus condiciones y entender el impacto del cambio. Especialistas recomiendan informarse y buscar asesoría según cada caso.