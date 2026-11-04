En la Ciudad de México existen mecanismos de aseguramiento patrimonial que permiten solicitar una indemnización por daños ocasionados por caída de árbol durante temporal.

Durante la temporada de lluvias y fuertes vientos, la caída de árboles puede provocar daños en automóviles y generar gastos inesperados para sus propietarios.

En la Ciudad de México existen mecanismos de aseguramiento patrimonial para atender estas afectaciones, por lo que los conductores pueden iniciar un procedimiento para solicitar una indemnización.

El Congreso de la Ciudad de México exhortó la existencia de estos mecanismos en un comunicado del 27 de junio de 2026. Sin embargo, el pago no es automático, sino que cada caso debe pasar por una valoración para determinar si corresponde una compensación.

¿Cómo iniciar el reclamo por un auto dañado por la caída de un árbol?

El primer paso es reportar el incidente a las autoridades y documentar los daños con fotografías y videos del vehículo, el árbol y el lugar donde ocurrió el accidente.

También es conveniente conservar los reportes de Protección Civil y los documentos relacionados con la atención de la emergencia.

La autoridad que puede orientar sobre el procedimiento depende de las atribuciones de cada dependencia.

Las alcaldías tienen responsabilidades sobre el arbolado de parques, plazas y calles secundarias, mientras que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) atiende el de las Áreas de Valor Ambiental y Áreas Naturales Protegidas, y colabora con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) en las vías primarias.

La protección patrimonial del Gobierno capitalino contempla daños ocasionados por contingencias urbanas, como la caída de árboles durante fenómenos meteorológicos. Fuente: EFE MiguelAngelMolina

¿Qué documentos se necesitan para solicitar una indemnización?

Los requisitos pueden variar según la autoridad y el mecanismo de reclamación. Para integrar el expediente, conviene reunir:

Identificación oficial del propietario del vehículo.

Factura o documento que acredite la propiedad del automóvil.

Fotografías y videos de los daños y del lugar del incidente.

Reportes de emergencia o constancias de atención emitidos por las autoridades.

Presupuestos de reparación y dictámenes, cuando sean solicitados para valorar los daños.

En la Alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, funciona una Unidad Departamental de Atención a Siniestros que orienta a los afectados y gestiona la valoración de los daños conforme a la póliza contratada por el Gobierno capitalino.

El área atiende en el teléfono 55 24 52 32 00, de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas.

Por otra parte, quienes opten por la vía de responsabilidad patrimonial deben considerar que la legislación establece un plazo de un año para presentar la reclamación , contado desde el día siguiente al que ocurrió el daño.

Para obtener una indemnización por esta vía debe acreditarse una actividad administrativa irregular y su relación con el perjuicio sufrido.