Mercado Libre sumó 240 robots autónomos capaces de mover 800 kg en Hidalgo, proyectando superar los 1,000 en su máxima capacidad.

Mercado Libre inauguró su primer centro de distribución robótico, una instalación que incorpora más de 200 robots para agilizar el movimiento y la preparación de pedidos. El complejo está ubicado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, y representa una inversión millonaria.

La apertura fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y forma parte del Plan México, la estrategia del Gobierno federal para impulsar la inversión y el desarrollo industrial. El proyecto busca ampliar la capacidad logística de la compañía en el país.

¿Cómo funcionan los robots del nuevo centro de distribución?

La instalación comenzó a operar con 240 robots autónomos, diseñados para trasladar mercancías dentro del almacén y facilitar las tareas de almacenamiento y preparación de pedidos, según informó el Gobierno de México en una nota de prensa.

Estos equipos pueden transportar cargas de hasta 800 kilogramos, lo que permite automatizar parte del movimiento de productos y reducir el esfuerzo físico de determinadas operaciones logísticas.

La compañía prevé incrementar progresivamente la cantidad de equipos hasta superar los 1,000 robots cuando el complejo alcance su máxima capacidad operativa. Esto no significa que toda la instalación funcionará sin trabajadores: el sistema automatiza determinadas tareas, mientras que otras actividades continúan dependiendo del personal humano.

Claudia Sheinbaum encabezó la apertura del nuevo centro robótico de Mercado Libre en Hidalgo, proyecto enmarcado en el Plan México. X - @Claudiashein

¿Cuántos pedidos podrá procesar Mercado Libre en Hidalgo?

El nuevo centro forma parte de una infraestructura logística que Mercado Libre ya tiene en Hidalgo. Según los datos presentados por sus directivos, la empresa cuenta con tres naves industriales en el estado, que suman más de 290,000 metros cuadrados y procesan actualmente más de 6.8 millones de pedidos mensuales.

La meta es superar los 15 millones de paquetes al mes durante 2027, mediante la ampliación de su capacidad operativa. Es importante aclarar que estas cifras corresponden al conjunto de las instalaciones de la compañía en Hidalgo y no exclusivamente a los 240 robots del nuevo complejo.

Además, Mercado Libre informó que tiene presencia en 17 centros de distribución y 124 sitios logísticos en México, entre instalaciones de transferencia y centros de última milla. También realiza entregas el mismo día en más de 37 ciudades del país.

¿Cuánto invirtió Mercado Libre en el municipio de Villa de Tezontepec?

Desde su llegada a Hidalgo en 2024, Mercado Libre acumuló una inversión superior a los 600 millones de dólares y generó alrededor de 4,700 empleos directos en la entidad, de acuerdo con las cifras presentadas durante la inauguración.

La inversión corresponde a la expansión de sus operaciones en el estado y no debe interpretarse como el costo exclusivo del nuevo centro robótico. La compañía también destacó que el proyecto forma parte de su estrategia de crecimiento en México.

A escala nacional, la empresa había anunciado una inversión de más de 4,600 millones de dólares para 2026, destinada a fortalecer sus operaciones comerciales, logísticas y financieras en el país.

Claudia Sheinbaum encabezó el acto para inaugurar el nuevo centro de Mercado Libre

La inauguración fue encabezada por Claudia Sheinbaum, quien destacó la importancia de incorporar tecnología y talento especializado a las actividades productivas del país. Durante el evento, la presidenta señaló que México ya no debe competir únicamente por ofrecer mano de obra barata, sino también por la preparación de sus ingenieros y trabajadores.

“Hoy el principal atractivo de México es el número de ingenieras e ingenieros, es la sofisticación de las y los trabajadores”, afirmó la mandataria.

El proyecto se enmarca en el Plan México, que busca atraer inversiones privadas, fortalecer la infraestructura industrial y generar oportunidades laborales.