Los trabajos arqueológicos identificaron vestigios de distintas etapas históricas, desde la época romana hasta la ocupación medieval. Imagen ilustrativa.

Un asentamiento romano del siglo I ha salido a la luz en el yacimiento arqueológico de San Esteban, en Murcia. El hallazgo, que hasta ahora permanecía oculto bajo tierra, amplía la historia de este enclave y aporta nuevas evidencias sobre la presencia romana en la zona.

Los restos fueron localizados durante una campaña de excavaciones que también permitió descubrir nuevos datos sobre la ocupación medieval del lugar. Los trabajos arqueológicos han confirmado que el arrabal estuvo habitado desde el siglo X hasta el XIV, una etapa más extensa de lo que se creía inicialmente, informó este lunes la agencia de noticias EFE.

Los restos romanos aparecieron en dos de los 58 sondeos arqueológicos

Los vestigios del asentamiento romano fueron encontrados en dos de los 58 sondeos arqueológicos realizados desde marzo en el yacimiento de San Esteban. Las excavaciones alcanzaron el nivel freático, situado aproximadamente dos metros por debajo del resto del área intervenida.

Según explicó este lunes el director de los trabajos, Clemente López Sánchez, la abundancia de cerámica permite situar con un 99,9% de probabilidad un asentamiento romano en este sector.

El descubrimiento supone un nuevo avance en el conocimiento histórico del enclave, ya que hasta ahora no se había identificado esta ocupación romana en el área investigada.

La abundancia de restos cerámicos hallados permitió establecer con un 99,9% de probabilidad la existencia de un asentamiento romano en la zona. Imagen ilustrativa. Shutterstock

El yacimiento de San Esteban también revela nuevos datos de su pasado medieval

Las excavaciones también permitieron revisar la cronología del arrabal medieval. Aunque inicialmente se situaba su ocupación entre los siglos XII y XIII, los nuevos hallazgos han permitido adelantar su origen al siglo X y prolongar su presencia hasta el XIV.

Entre los objetos y estructuras recuperados figuran sistemas de calefacción por suelo radiante, lucernas, cerámicas de importación, utensilios domésticos, una moneda romana y un pequeño ídolo con inscripciones neocúficas.

Estos elementos aportan información sobre las distintas etapas de ocupación del enclave y permiten reconstruir aspectos de la vida cotidiana de sus antiguos habitantes.

Las excavaciones en el yacimiento de San Esteban, en Murcia, permitieron localizar restos de un antiguo asentamiento romano. Wikimedia Commons/ Julio Nayan, Juan Bosch

Qué obras harán para recuperar y musealizar el yacimiento de San Esteban

Una vez finalizados los sondeos arqueológicos, el proyecto contempla la recuperación y musealización del espacio mediante la construcción de una plaza sobre los restos encontrados.

Las obras estarán financiadas por el Estado, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma. Según lo previsto, comenzarán próximamente y tendrán un plazo de ejecución de 38 meses.

La intervención busca recuperar este espacio arqueológico y poner en valor los vestigios descubiertos, que permiten ampliar el conocimiento sobre la historia romana y medieval de Murcia.