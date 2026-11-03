El aviso responde a la continua tensión en Medio Oriente y al alto nivel de riesgo que persiste en la región.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Arabia Saudita, emitió una alerta ante las tensiones persistentes en Medio Oriente y el alto nivel de riesgo en la región.

La representación diplomática recomendó evitar viajes no necesarios, incluidos los turísticos y las visitas familiares.

El aviso también exhorta a los mexicanos que residen en Arabia Saudita o se encuentran de tránsito a permanecer alerta y extremar precauciones. La dependencia difundió una serie de indicaciones para reducir riesgos y mantenerse informados ante posibles incidentes.

¿Qué precauciones deben tomar los mexicanos en Arabia Saudita?

La Embajada pidió prestar atención a las alertas telefónicas que anticipan ataques. En caso de recibirlas, los connacionales deberán refugiarse en un lugar seguro, ya sea en su domicilio o en su trabajo.

Una de las advertencias más importantes se refiere al uso de redes sociales. La representación diplomática subrayó que compartir fotografías o videos de incidentes relacionados con el conflicto está severamente penalizado en Arabia Saudita.

Varias personas inspeccionan el lugar de un ataque aéreo liderado por Arabia Saudita contra una vivienda en Saná, Yemen. Fuente: EPA YAHYA ARHAB

¿Cómo pedir ayuda a la Embajada de México?

Entre las recomendaciones oficiales se encuentran:

Evitar viajes no esenciales: incluidos turismo y visitas familiares.

Atender las alertas telefónicas: buscar refugio en un lugar seguro ante avisos de posibles ataques.

No compartir imágenes: evitar publicar fotografías o videos de incidentes relacionados con el conflicto.

Seguir las redes sociales de la Embajada: consultar información oficial y actualizada.

Registrar los datos personales: incorporarse al directorio de la representación diplomática mediante el código QR incluido en el aviso.

Para quienes necesiten asistencia, la Embajada de México en Arabia Saudita habilitó el teléfono de emergencias +966 55 753 9374. Las consultas y citas para renovar el pasaporte se reciben en el correo electrónico cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

El aviso de Secretaría de Relaciones Exteriores fue emitido a través de sus redes sociales oficiales. Secretaría de Relaciones Exteriores

La recomendación de la SRE es mantenerse informado mediante canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales y de la representación mexicana.

Por qué la embajada emitió alerta a mexicanos en Arabia Saudita

El contexto incluye ataques atribuidos a los hutíes de Yemen contra territorio saudí, con objetivos como aeropuertos e instalaciones estratégicas. En octubre también se reportaron agresiones contra el aeropuerto internacional de Riad, en una escalada que elevó las preocupaciones por la seguridad regional.