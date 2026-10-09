El Decreto 66-1427 busca frenar accidentes viales regulando la edad de pasajeros y el uso estricto de equipo certificado.

El reciente decreto aprobado por el Congreso de Tamaulipas generó un cambio fundamental para la seguridad vial de los motociclistas y la ciudadanía en general. A partir de ahora, queda estrictamente prohibido trasladar a niños menores de 12 años como pasajeros en este tipo de vehículos, especialmente cuando no cumplan con las condiciones físicas de sujeción.

Esta importante actualización modifica formalmente las Leyes de Movilidad y de Tránsito del estado, buscando frenar la alarmante tasa de accidentes viales y proteger la integridad física de la niñez tamaulipeca en las calles y avenidas.

¿Qué dice exactamente la nueva normativa sobre los menores en moto?

La reforma establece una prohibición directa para proteger a los sectores más vulnerables de la población infantil. De acuerdo con el Decreto No. 66-1427, no podrá ser pasajera ninguna persona menor de 12 años de edad cuando no pueda sujetarse por sí misma al vehículo o cuando no tenga la capacidad de colocar adecuadamente los pies en los estribos o posapiés.

El Congreso de Tamaulipas prohibió el traslado de menores de 12 años en motocicletas para salvaguardar su integridad física. Shutterstock

Con esta medida, las autoridades buscan evitar caídas fatales y lesiones graves derivadas de la falta de un soporte físico adecuado durante los trayectos urbanos y en carreteras estatales.

Este decreto reforma de manera directa la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Movilidad del Estado de Tamaulipas, así como la fracción II del artículo 19 bis y el artículo 20 de la Ley de Tránsito local.

¿Cuáles son los nuevos requisitos obligatorios en cascos y equipo?

Además de la restricción de edad, la legislación endurece las medidas de protección personal para todos los ocupantes. Tanto los conductores como los pasajeros de motocicletas están obligados a utilizar casco y lentes protectores que cumplan rigurosamente con la Norma Oficial Mexicana (NOM) aplicable en la materia.

Del mismo modo, se ratifica la disposición de que la ocupación del vehículo de dos ruedas debe ajustarse estrictamente al número de pasajeros para el cual fue diseñado de fábrica, erradicando el peligroso exceso de carga de personas a bordo.

La iniciativa responde a la necesidad de prevenir factores de riesgo que comprometan la seguridad de conductores, pasajeros y peatones.

¿Cuándo entra en vigor y cómo afectará a los municipios?

En cuanto a su aplicación práctica, el artículo transitorio del decreto indica que la normativa ya entró en vigor el 6 de octubre, o sea, el día siguiente de su publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado.

Asimismo, se contempla exhortar a los 43 municipios que conforman la entidad para que armonicen y actualicen sus respectivos reglamentos de tránsito locales, asegurando una homologación de sanciones y criterios preventivos en todo el territorio tamaulipeco.