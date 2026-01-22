Desde este 20 de enero, está en vigencia una nueva normativa que limita el uso de motocicletas para dos personas.

Desde este 20 de enero, está en vigencia una nueva normativa que limita el uso de motocicletas para dos personas. Las autoridades han puesto en marcha una serie de modificaciones al Reglamento de Tránsito que restringen la circulación de motocicletas con acompañantes , una medida que busca tanto reforzar la seguridad vial como disminuir ciertos índices delictivos.

Es importante conocer el alcance de esta normativa para evitar que un vehículo termine en el corralón y el bolsillo sufra un golpe considerable.

Fin a los acompañantes en motocicleta: ya no será gratis circular dos personas en moto

La nueva disposición establece que los conductores que infrinjan la norma de no llevar acompañantes —en las zonas y horarios específicamente delimitados por la autoridad— se harán acreedores a sanciones económicas severas.

Aunque el monto exacto puede variar según la jurisdicción y el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para este 2026, se estima que las multas superen los varios miles de pesos. Además de la sanción monetaria, los oficiales de tránsito tienen la facultad de remitir la motocicleta al depósito vehicular, lo que implica costos adicionales de arrastre y almacenaje.

Es importante destacar que los operativos de vigilancia se intensificarán en las principales avenidas y puntos estratégicos, especialmente en horas de alta afluencia, para garantizar el cumplimiento de esta nueva directriz.

Esta es la nueva normativa respecto a que viajen dos personas en moto. Shutterstock

Excepciones y vigencia de la medida

No todos los motociclistas se verán afectados de la misma manera. El nuevo decreto contempla ciertas excepciones que los conductores deben tener claras antes de salir a la calle:

Motocicletas de baja cilindrada: En ciertos perímetros, la restricción es total para unidades menores a los 250cc.

Acompañantes registrados: Se evalúa la posibilidad de permitir pasajeros siempre y cuando cuenten con un registro previo o el uso de chalecos con el número de placa visible, dependiendo de la zona.

Uso de equipo de seguridad: El endurecimiento de las multas también recae en quienes, permitidos o no, no porten el casco reglamentario con certificación vigente.

Esta medida, que entra en vigor de manera oficial este martes 20 de enero, forma parte de un plan integral de movilidad y seguridad. Las autoridades recomiendan a los usuarios revisar sus rutas y verificar si los tramos que frecuentan están sujetos a estas limitaciones.