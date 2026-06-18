Se prevé que más de 4,3 millones de personas lleguen a los destinos de Tamaulipas.

El verano se perfila como una temporada récord para el turismo en Tamaulipas. Las proyecciones oficiales anticipan una ocupación hotelera promedio superior al 58% en todo el estado durante el periodo vacacional.

Así lo informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de la entidad, quien detalló que el periodo comprende 51 días.

Playas y destinos con mayor demanda

Algunos destinos tamaulipecos alcanzarán ocupaciones por encima del 80% los fines de semana. Entre ellos figuran Playa Miramar, La Pesca y Gómez Farías.

Tamaulipas espera más de 4 millones de visitantes en las vacaciones de verano 2026. Gobierno Tamaulipas

La zona conurbada Tampico-Madero-Altamira concentrará la mayor parte del flujo turístico, con la llegada esperada de más de 2,2 millones de visitantes. Playa Miramar será el punto más concurrido de esa región.

Otros destinos con afluencia relevante son La Pesca, en Soto la Marina; Barra del Tordo, en Aldama; Playa Bagdad, en Matamoros; los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, así como Hidalgo, Jaumave y Gómez Farías.

Millones de visitantes y derrama económica

En total, se prevé que más de 4,3 millones de personas lleguen a los destinos turísticos del estado durante el verano.

Algunos destinos tamaulipecos alcanzarán ocupaciones por encima del 80% los fines de semana. Gobierno Tamaulipas

Esta afluencia generará una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el secretario de Turismo.

Hernández Rodríguez atribuyó el incremento turístico a la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada al desarrollo económico y al bienestar de las comunidades del estado.