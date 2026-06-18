El verano se perfila como una temporada récord para el turismo en Tamaulipas. Las proyecciones oficiales anticipan una ocupación hotelera promedio superior al 58% en todo el estado durante el periodo vacacional.
Así lo informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de la entidad, quien detalló que el periodo comprende 51 días.
Playas y destinos con mayor demanda
Algunos destinos tamaulipecos alcanzarán ocupaciones por encima del 80% los fines de semana. Entre ellos figuran Playa Miramar, La Pesca y Gómez Farías.
La zona conurbada Tampico-Madero-Altamira concentrará la mayor parte del flujo turístico, con la llegada esperada de más de 2,2 millones de visitantes. Playa Miramar será el punto más concurrido de esa región.
Otros destinos con afluencia relevante son La Pesca, en Soto la Marina; Barra del Tordo, en Aldama; Playa Bagdad, en Matamoros; los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, así como Hidalgo, Jaumave y Gómez Farías.
Millones de visitantes y derrama económica
En total, se prevé que más de 4,3 millones de personas lleguen a los destinos turísticos del estado durante el verano.
Esta afluencia generará una derrama económica superior a los 4 mil millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones presentadas por el secretario de Turismo.
Hernández Rodríguez atribuyó el incremento turístico a la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada al desarrollo económico y al bienestar de las comunidades del estado.