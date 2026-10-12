Una señal de tránsito amarilla con dos flechas negras en sentidos opuestos advierte sobre doble circulación. Según el Ayuntamiento de Mérida, es una señal preventiva que indica el cambio de un tramo de un solo sentido a un tramo con circulación en ambos sentidos.

Las señales preventivas se colocan antes del lugar de riesgo para que quien conduce pueda prepararse. La Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece que las de este tipo tienen forma cuadrada, con una diagonal vertical (rombo) y esquinas redondeadas.

Qué significa la señal de doble circulación

La señal, que el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT registra como SP-18 Doble circulación, indica que la vía, que hasta ese punto tenía un solo sentido, pasará a tener circulación en ambos sentidos. En este sentido, el Ayuntamiento de Mérida precisa que existe también una señal restrictiva de doble circulación que usa el mismo símbolo, por lo que conviene fijarse en su color y su forma para distinguir cuál es.

En el caso de la señal preventiva, el fondo es amarillo y las flechas son negras, como en el resto de las señales de advertencia. Su función es avisar con anticipación, no prohibir ni obligar a nada. Otras señales de fondo amarillo advierten situaciones distintas de la vía, como las señales 4.30 y 5.50 o el rombo con un camión hacia abajo y un porcentaje.

Más allá de la señal en sí, la norma regula su diseño y su colocación, por lo que cualquier duda sobre un caso concreto puede resolverse consultando el texto oficial o a la autoridad de tránsito local. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde se coloca y cómo está definida en la norma

Según la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, las señales preventivas se ubican antes del peligro, a una distancia que depende de la velocidad de la vía. Las fuentes consultadas no detallan la ubicación exacta de cada señal.

Más allá de la señal en sí, la norma regula su diseño y su colocación, por lo que cualquier duda sobre un caso concreto puede resolverse consultando el texto oficial o a la autoridad de tránsito local.

Qué conviene tener en cuenta al conducir

Las fuentes consultadas definen el significado de la señal, pero no detallan recomendaciones de conducción. Como criterio general de prudencia, al ver este aviso conviene mantenerse en el propio carril, reducir la velocidad y extremar el cuidado al rebasar, ya que pueden aparecer vehículos de frente. Entre las señales de advertencia con fondo amarillo también figuran la letra T, la flecha con curva en diagonal y la cruz negra.