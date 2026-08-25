Qué significa la señal de tránsito de dos flechas negras sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: IA

Las señales de tránsito son elementos indispensables para mantener la seguridad de quienes circulan por las carreteras y autopistas de México. Su función es advertir, orientar o informar a las personas conductoras sobre las condiciones que encontrarán durante su recorrido.

Conocer el significado de las señales de tránsito y respetarlas permite tomar decisiones con anticipación. De acuerdo con el comunicado, “conocerlas y respetarlas, ayudaría a que los accidentes de tránsito disminuyeran notablemente” y contribuiría a proteger la vida de quienes utilizan las vías.

Señal de Tránsito de Derrumbe (P.14) Shutterstock

Lo qué significa la señal de tránsito 5.50 de anchura libre

La señal preventiva 5.50 indica la existencia de un tramo donde la anchura libre está limitada. Es decir, advierte que el espacio disponible puede ser insuficiente para permitir el paso simultáneo de dos vehículos de grandes dimensiones.

En la imagen, el número 5.50 aparece acompañado de flechas horizontales, por lo que las personas conductoras deben interpretar que existe una restricción relacionada con el ancho disponible en el camino.

Esta señal resulta especialmente importante para quienes manejan camiones, autobuses, vehículos de carga o unidades de grandes dimensiones, ya que permite anticipar un posible estrechamiento de la vía y reducir la velocidad si es necesario.

Qués significan estas señales de tránsito. �

Este es el significado la señal de tránsito 4.30 de altura libre

La señal preventiva 4.30 advierte que existe una estructura o elemento que limita el espacio disponible en sentido vertical.

El comunicado explica que la señal de altura libre se utiliza para indicar “la existencia de cualquier estructura o elemento que limite el espacio libre vertical a menos de 5.0 m”.

Por ello, esta advertencia es fundamental para vehículos altos, como camiones de carga, autobuses y otras unidades de grandes dimensiones. Ignorarla podría provocar que el vehículo choque contra un puente, estructura, señalamiento u otro elemento situado sobre la carretera.

Inforamación de tránsito Gobierno de México

¿Qué significan las señales amarillas con negro?

Las señales preventivas pueden reconocerse por su fondo amarillo y pictogramas o elementos en color negro. Su objetivo es llamar la atención de quien conduce sobre la existencia de un posible peligro o condición especial en el camino.

El comunicado señala que su función es “prevenir a las personas que conducen sobre la existencia y naturaleza de algún peligro potencial en el camino”.

Por esta razón, cuando una persona encuentra una señal amarilla con negro debe prestar especial atención, reducir la velocidad cuando las condiciones lo requieran y adoptar las medidas de precaución necesarias.

Las señales 5.50 y 4.30 son particularmente importantes porque permiten anticipar restricciones de anchura o altura antes de llegar al punto donde estas condiciones pueden representar un riesgo.

Además, están diseñadas para ser visibles durante los recorridos por carretera, ya que las señales preventivas se elaboran sobre tableros cuadrados, colocados en posición diagonal y con las esquinas redondeadas.

Identificarlas correctamente puede hacer la diferencia entre continuar el viaje con seguridad o enfrentarse a un accidente que pudo evitarse con una simple advertencia.