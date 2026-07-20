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Las señales de tránsito cumplen una función esencial para organizar la circulación y prevenir accidentes. Sin embargo, algunas pueden generar dudas por su forma o porque no contienen palabras ni símbolos en su interior.

Una de ellas es la señal con forma de rombo, con fondo amarillo y una flecha negra en el centro con una leve curva diagonal apuntando a la izquierda o derecha. Esta es una señal preventiva, que en México está catalogada como la SP-6: Curva a la izquierda.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha con curva en diagonal en fondo amarillo y bordes negros.
Qué significa la señal de tránsito con una flecha con curva en diagonal en fondo amarillo y bordes negros.

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¿Qué significa exactamente en México?

Esta señal de tránsito indica con anticipación que la carretera o avenida va a tener un único cambio de dirección pronunciado hacia la izquierda. Su propósito básico es advertir para que se disminuya la velocidad antes de entrar al giro y evitar que el auto derrape o se salga del carril.

No es una curva ligera ni una S (curvas sucesivas); es un viraje aislado tras el cual el camino vuelve a ser recto.

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Familia de señales de curvas

Esta flecha forma parte de un grupo más amplio de señales preventivas relacionadas con curvas, todas con fondo amarillo, símbolos en negro y borde negro:

  • Curva común: el camino gira menos de 90° hacia un lado.
  • Curva en “S” menor: se aproximan dos curvas seguidas en sentido contrario.
  • Curva en “S” mayor: curva y contracurva más pronunciadas.
  • Camino sinuoso: tres o más curvas consecutivas, requiere bajar la velocidad.

En todos los casos, el objetivo es el mismo: anticipar al conductor un cambio en el trazado del camino para que pueda ajustar la velocidad y la posición del vehículo con tiempo suficiente.

La señal es la de “curva pronunciada”, dentro del grupo de señales preventivas de forma de rombo, fondo amarillo y símbolo negro. Advierte una curva con un grado de curvatura marcado en la trayectoria del camino.

Dónde suele colocarse

Este tipo de señal se instala en los siguientes casos:

  • Antes de curvas con un trazado pronunciado, para dar tiempo al conductor de reducir la velocidad.
  • En carreteras rurales o de montaña, donde los cambios de dirección son más cerrados por la topografía del terreno.
  • En zonas donde el camino pasa de una recta a una curva marcada, sin previo aviso visual desde lejos.
  • Antes de accesos, entronques o desviaciones donde el trazado obliga a un giro notorio.

El manual mexicano de señalización contempla esta marca vial como complemento de la señal SP-6.

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A qué distancia se ubica

Según el manual vial mexicano, este tipo de señalamiento preventivo se coloca generalmente entre 90 y 200 metros antes del punto de riesgo, dependiendo de la velocidad máxima permitida en el tramo. Esto le da al conductor el tiempo suficiente para frenar, ajustar la velocidad y prepararse para tomar la curva con seguridad.