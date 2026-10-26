Los gatos son expertos en manipularnos para pedir comida o mimos, y quienes viven con uno lo saben bien. Aunque suelen ser exigentes, el aroma y la frescura de las frutas pueden despertar de inmediato su curiosidad. Sin embargo, surge una duda clave antes de compartir nuestro plato: ¿es realmente seguro que los gatos coman frutas?

Como el mundo de las frutas es muy inmenso, expertos en salud de gatos puntualizaron en dos frutas muy comunes y que suelen estar en casa, el mango y el melón. De acuerdo a lo publicado por expertos de Purina, los gatos sí pueden comer mango y melón.

“ El mango es seguro y puede ser bueno para los gatos , siempre que se les ofrezca de forma ocasional y en pequeñas cantidades”, detallan los expertos en alimentación de mascotas.

En cuanto al melón, Purina afirmó que los gatos sí pueden comer melón, pero, “En pequeñas cantidades”, según la fuente, lo ideal es ofrecerle al gatot esta fruta solo de forma ocasional sin que esta reemplace su dieta tradicional.

El melón y el mango son seguros para los gatos y aportan nutrientes a su organismo, pero no son necesarios porque los gatos son carnívoros. Imagen ilustrada con Gemini

Beneficios que aporta el magno y el melón a los gatos

El olor sauve y dulce de frutas como el mango y el melón despiertan facilmente la curiosidad de los gatos, aunque los gatos son carnivoros por naturaleza, algunos michis en casa estás acostumbrados a comer frutas.

Este tipio de alimentos aporta también beneficios a los gatos, entre ellos: Vitamina C, antioxidantes, agua y fibra.

“Los antioxidantes son claves para controlar los efectos de los radicales libres producto de la digestión y, como resultado, “retrasando” los signos de la edad en el organismo del michi", explica Purina.

Así como el alimento húmedo es contribuye a que el gato consuma más agua, las frutas también ayuda a la hidratación de los gatos, pero atención, “Si tu gato lo acepta, está bien darle un trocito como una experiencia diferente, pero su bienestar seguirá igual de bien sin él”, remarcó Purina al hablar del mango.

El melón aporta agua, fribra y vitamina C a los gatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué otras frutas pueden comer los gatos

El cualquiera de los casos, es importante remarcar los cuidados al momento darle fruta a los gatos, como por ejemplo revisar que no tengan semillas, que sean trozos pequeños, que no tengan cácaras y no mezclarlas con otros alimentos.

Frutas que pueden comer los gatos:

Manzanas

Sandía

Plátano

Arándanos

Fresas

Piña

Peras

Los expertos de Purina desaconsejan que por ninguna razón le des las siguientes fruta a tus gatos: albaricoque, nueces, naranjas y limones, aguacates, cerezas, uvas, mandarinas.

Como consejo final, los expertos aclaran que “aunque hay frutas que pueden comer los gatos, no necesariamente deben consumirlas. Recuerda que los michis son carnívoros, los carbohidratos y azúcares de estos ingredientes no son parte de su dieta habitual”.