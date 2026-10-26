Tal como lo anuncio la víspera, Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ante la Cámara de Diputados como colofón a una serie de señalamientos y acusaciones por presunto conflicto de interés, tratos con proveedores, y asignación de contratos directos en licitaciones sospechosas.

La funcionaria aseveró que su renuncia a la presidencia del INE la presenta para “proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”.

Durante las semanas previas, una serie de revelaciones en medios y redes sociales exhibieron tratos y situaciones que apuntan a conflictos de interés entre Taddei y algunos de los proveedores del INE, así como cuestionamientos al personal asignado a su servicio directo, tanto choferes como asesores.

Taddei no solo negó en principio las versiones de conflicto o de favorecer a ciertos proveedores, sino que afirmó que no renunciaría al INE. Todavía el sábado 24, el INE publicó un comunicado en el que la funcionaria respaldaba las eventuales investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y ante reporteros aseguró que su posición estaba segura.

Sin embargo, el INE divulgó un comunicado el domingo 25 en el que aseguró que este lunes Taddei presentaría su renuncia a la presidencia del organismo electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum califico la renuncia de Taddei como “una buena decisión” y afirmó que esa acción no impedirá las investigaciones sobre irregularidades o conflicto de interés.

“Se tiene que hacer una investigación, tiene que haber una auditoría para ver las sospechas, abusos o privilegios”, dijo la presidenta en su conferencia mañanera.

Sheinbaum soslayó cualquier riesgo al proceso electoral que recién comenzó y que culmina el 6 de julio de 2027 con elecciones intermedias y con la renovación de autoridades gubernamentales en 17 entidades.

“No hay ningún hueco en el órgano electoral”, dijo Sheinbaum, quien afirmo que el Congreso de la Unión tiene una ley y facultades para elegir a una nueva persona en la presidencia.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, dijo que la renuncia de Taddei a la presidencia del INE no excluye su “probable responsabilidad” en la asignación de contratos a proveedores o su presunta conducta indebida en cuanto al potencial conflicto de interés que se señala en su contra.

Dentro del INE, la consejera electoral Carla Humphrey dijo que los diez consejeros actuales definirán quién se hace cargo de una presidencia provisional del órgano electoral y después de ello se informará a la Cámara de Diputados para que convoque al proceso de selección de la nueva Presidencia del INE.

🔴 Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral sostendrán una reunión para determinar quién asumirá la presidencia provisional del @INEMexico, una vez que Guadalupe Taddei formalice su renuncia. Así lo dio a conocer la consejera Carla Humphrey. pic.twitter.com/pOSscWSsfJ — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 26, 2026

Humphrey, quien suena como una probable sucesora de Taddei, dijo que el INE deberá abrir una investigación contra Guadalupe Taddei ante los señalamientos de corrupción en su contra, que calificó de “gravísimos”.