Una ilustración futurista muestra una gran cancha deportiva y gradas proyectadas con luces de neón azul sobre una importante avenida nocturna por la que circulan vehículos.

OLA STADIUM es la nueva propuesta de OLA Media que busca convertir los viajes en auto de Uber y DiDi en experiencias deportivas a través de pantallas digitales instaladas en los vehículos.

Presentado en el contexto de Brand100, el proyecto se define como el estadio más grande de México, aunque no será una estructura convencional: será un estadio sin gradas ni paredes que llevará contenido deportivo a los pasajeros de manera gratuita.

La iniciativa incluye transmisiones, estadísticas, noticias y experiencias interactivas mientras los usuarios se trasladan por las ciudades mexicanas.

Un pasajero viaja en el asiento trasero de un auto durante la noche, interactuando con el contenido deportivo transmitido en la pantalla del reposacabezas y en su teléfono móvil, rodeado por pantallas publicitarias en el entorno urbano. OLA MEDIA

¿Qué es OLA STADIUM y cómo funcionará?

OLA STADIUM es un concepto que transforma su red de pantallas digitales en vehículos de transporte por aplicación en una plataforma de entretenimiento deportivo en movimiento, de acuerdo al comunicado oficial de la compañía del 26 de octubre de 2026.

La iniciativa aprovecha las pantallas instaladas en el asiento trasero de los automóviles que operan con Uber y DiDi. De esta manera, OLA Media busca convertir los trayectos cotidianos en espacios para consumir contenido deportivo y ofrecer nuevas oportunidades publicitarias.

La empresa se especializa en mobility media, un modelo de publicidad digital fuera del hogar que utiliza vehículos y pantallas para conectar a las marcas con los pasajeros durante sus desplazamientos. Según su presentación, las pantallas también funcionan como una plataforma de contenidos gratuitos para los usuarios.

¿Qué deportes y contenidos podrán ver los pasajeros?

De acuerdo con OLA Media, se ofrecerá contenido de competiciones deportivas conocidas en México y a nivel internacional. La propuesta abarca distintas disciplinas, entre ellas:

Fútbol

Fútbol americano

Boxeo

Béisbol

Automovilismo.

La programación también contempla transmisiones en vivo, marcadores, estadísticas, entrevistas, noticias y contenido producido por creadores. A esto se suman juegos, trivias y encuestas para fomentar la interacción de los pasajeros con las pantallas.

El objetivo es extender el consumo de contenido deportivo más allá de los estadios y las pantallas tradicionales, con una propuesta que acompañe a los aficionados durante sus viajes. El comunicado no detalla una programación completa ni especifica qué competiciones estarán disponibles en cada momento.

Vista en detalle de una pantalla interactiva de OLA Media instalada en el reposacabezas de un auto, transmitiendo un partido de fútbol entre México y Brasil con la marca OLA STADIUM. OLA MEDIA

El éxito de OLA Media durante el Mundial 2026

La empresa informó que en junio de 2026 transmitió 32 partidos del Mundial de fútbol mediante su red de pantallas de mobility media y alcanzó a 19 millones de personas en México. Estos datos forman parte de los antecedentes que, según la compañía, impulsaron la creación de OLA STADIUM.

Para dimensionar esa cifra, el comunicado la compara con los 18,7 millones de asistentes acumulados durante la temporada regular de la NFL de 2025 y los 3,91 millones registrados en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

A su vez, compararon el proyecto con los estadios tradicionales: mientras un recinto profesional puede tener alrededor de 50.000 butacas y abrir durante determinados eventos, el nuevo servicio busca estar presente todos los días a través de los trayectos urbano s.

¿Qué oportunidades ofrecerá OLA STADIUM a las marcas?

El proyecto también está dirigido a anunciantes que buscan conectar con los consumidores durante sus traslados. La propuesta permite asociar campañas publicitarias con contenidos deportivos, experiencias interactivas y distintos momentos del calendario de competiciones.

En ese sentido, Jonathan Fernández Calle, director de Marketing y Comercial de OLA Media, afirma que “nunca había sido tan fácil comprar una campaña publicitaria en medios y, al mismo tiempo, tan complicado conseguir la atención del consumidor. Ese es el KPI que todas las marcas están buscando. Con OLA STADIUM llevamos contenido deportivo premium a las ciudades y abrimos nuevas oportunidades para que las marcas conecten con las personas desde una experiencia que sí quieren seguir”.

Por su parte, David Lamadrid, cofundador y Chief Operating Officer de OLA Media, señaló: “Estamos transformando una infraestructura que ya existe en una nueva dimensión de entretenimiento. Nuestra red de pantallas acerca contenido y experiencias de marca a millones de personas durante sus trayectos. La oportunidad está en conectar con el consumidor desde el contenido y la interacción, no solamente desde la compra de un espacio publicitario”.

Según el comunicado oficial, se trata de una de las principales apuestas de OLA Media para 2027 dentro del sector de mobility media. De esta manera, la iniciativa busca integrar entretenimiento deportivo y publicidad digital en los viajes urbanos, sin construir un estadio físico y utilizando la infraestructura de pantallas que la empresa ya tiene instalada.