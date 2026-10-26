Grupo Empresarial Maestro (GEMA) asumió el control de Kubo Financiero, luego de recibir la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en una operación que permitirá ampliar la oferta de servicios financieros digitales e incorporar créditos de nómina a su portafolio.

De acuerdo con información proporcionada por el grupo empresarial, la autorización entró en vigor el 19 de octubre de 2026 y forma parte de su estrategia para fortalecer su participación en el sector financiero mexicano mediante la integración de tecnología, productos de ahorro, inversión y financiamiento.

Kubo cuenta con 14 años de operación en México y ha atendido a casi 500,000 personas a través de un modelo completamente digital, sin sucursales físicas, con productos enfocados en crédito, ahorro e inversión.

Como reportamos en El Cronista en febrero. Crédito Maestro acordó la compra de Kubo Financiero por MXN $610 millones de pesos, integrando a la Sofipo fundada por Vicente Fenoll dentro de la estructura de Financiera Maestra, de Fernández.

Con esta adquisición, GEMA busca aprovechar la infraestructura tecnológica de Kubo y la experiencia de Crédito Maestro, compañía con 24 años de trayectoria en el financiamiento a trabajadores mexicanos, para ampliar su oferta de productos financieros.

La integración permitirá incorporar el crédito de nómina de Crédito Maestro al portafolio de Kubo, con lo que la institución buscará llegar a nuevos segmentos de clientes y diversificar sus alternativas de financiamiento.

Kubo tendrá nueva dirección tras adquisición

Como parte de la operación, el empresario Oliver Fernández Mena asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Kubo, mientras que Gerardo Piña será el nuevo director general de la institución.

Piña cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero y ha ocupado posiciones en instituciones como Banamex, Mastercard, Nacional Monte de Piedad y Spin, de FEMSA.

“Queremos que cada vez más familias cuenten con productos y servicios financieros accesibles, soportados con tecnología de vanguardia y el respaldo de una institución sólida y confiable para que logren sus metas”, señaló Gerardo Piña, director general de Kubo.

La nueva administración mantendrá el enfoque de la financiera en la innovación tecnológica y la educación financiera, al tiempo que buscará fortalecer su oferta de productos y ampliar su alcance entre los usuarios mexicanos.

GEMA busca ampliar su presencia financiera en México

La adquisición también representa un paso en la estrategia de expansión de GEMA, que busca combinar la experiencia de sus empresas con plataformas digitales para facilitar el acceso a servicios financieros.

El grupo destacó que la operación contó con la autorización de la CNBV y el acompañamiento de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), autoridades involucradas en el proceso regulatorio.

Con esta integración, GEMA pretende fortalecer su presencia en el mercado financiero nacional mediante una oferta que combine crédito, ahorro e inversión, aprovechando la infraestructura digital de Kubo y la experiencia de Crédito Maestro en financiamiento de nómina.

La compañía señaló que esta operación forma parte de su compromiso de inversión de largo plazo en México, aunque no dio a conocer el monto de la transacción ni las condiciones financieras de la adquisición.