La moneda local se depreció tras darse a conocer los resultados que, virtualmente, le dan la victoria a Lula da Silva.

El peso mexicano se depreció frente al dólar durante las primeras operaciones en Asia, después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil este domingo 25 de octubre. El movimiento reavivó la atención de los inversionistas sobre el posible contagio del riesgo político entre los mercados de América Latina.

El tipo de cambio cotizó en MXN $18.7217 por dólar, una depreciación de 0.35%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante las operaciones, la moneda mexicana registró un máximo de MXN $18.7609 y un mínimo de MXN $18.6445 por dólar.

El movimiento ocurrió mientras el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas, retrocedía 0.16%, hasta los 101.65 puntos.

Para James Salazar, subdirector de análisis económico y financiero de Kapital Grupo Financiero, el resultado de las elecciones brasileñas podría explicar parte del movimiento de la divisa mexicana.

“El índice dólar cae, por lo que pareciera ser un evento ajeno al dólar estadounidense y lo diferente y sorpresivo al momento es el resultado político en Brasil que provoca caídas en sus activos locales”, dijo el economista.

Elecciones en Brasil ponen al peso mexicano bajo la lupa

La victoria de Lula da Silva en Brasil colocó nuevamente en el radar de los inversionistas el riesgo de que los movimientos en los activos brasileños se transmitan a otras monedas de la región, incluido el peso mexicano.

La semana pasada, Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, advirtió que el desenlace de las elecciones brasileñas podía influir en la percepción de riesgo sobre los activos de América Latina y provocar movimientos en las principales divisas de la región.

Siller señaló que el real brasileño tiene menor liquidez que el peso mexicano, mientras que Brasil cuenta con mayores controles de capital que México. Esa diferencia puede hacer que los inversionistas utilicen la moneda mexicana para expresar posiciones sobre el riesgo político brasileño.

“El peso mexicano podría ser usado para especular sobre el riesgo político en Brasil, particularmente si se percibe una mayor probabilidad de que Lula gane las elecciones”, señaló la economista en un análisis publicado el 19 de octubre.

La economista expuso que este mecanismo suele ser utilizado en estrategias de carry trade.

¿La victoria de Lula da Silva presionará más al tipo de cambio?

Salazar anticipó que el peso mexicano podría registrar una contracción durante la jornada del lunes 26 de octubre, aunque previó que el impacto sería mayor en Brasil.

“Temporalmente puede generar caídas un poco más fuertes en mercados como el mexicano”, dijo a El Cronista.

Sin embargo, Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica, ofreció una interpretación distinta sobre el movimiento inicial del peso mexicano. A su juicio, la depreciación no está relacionada directamente con las elecciones de Brasil, sino con un ajuste después de la apreciación que la moneda registró frente al dólar hasta septiembre.

“Hay que tomar en cuenta que ya venía de una apreciación fuerte respecto al dólar y es natural que tenga un ajuste de este tipo”, expresó.

En lo que va de 2026, el peso mexicano acumula una depreciación cercana a 4% frente al dólar y de casi 11% desde el mínimo de MXN $16.8864 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.