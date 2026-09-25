El accesorio para gatos cuesta $24.900 y está diseñado para mantener el agua en circulación durante el día, con un formato pequeño de 15 x 15 x 10 centímetros.

Tiendas D1 sumó a su catálogo una fuente de agua para gatos Magic Friends, que funciona mediante un sistema de recirculación para mantener el líquido en movimiento y cuenta con un filtro de esponja.

El producto tiene un precio de $24.900, capacidad de 1,2 litros, dimensiones de 15 x 15 x 10 centímetros y una bomba sumergible que permite mantener el flujo continuo.

La fuente está disponible en colores blanco y verde e incluye todos los componentes necesarios para su funcionamiento, entre ellos una bomba eléctrica, un cable USB tipo A, un filtro y una boquilla con forma de flor.

Cómo funciona la fuente de agua para gatos de Tiendas D1

La Fuente de Agua para Gatos Magic Friends está diseñada para mantener el agua en circulación durante el día. El sistema toma el líquido del recipiente y lo hace pasar nuevamente por la fuente, generando un flujo continuo que puede incentivar a las mascotas a beber.

Uno de sus componentes es un filtro de esponja, que forma parte del sistema de recirculación y filtrado. De acuerdo con la descripción del producto, este mecanismo ayuda a conservar el agua fresca durante más tiempo y contribuye a mantener una mejor calidad del líquido en el uso cotidiano.

Es importante destacar que la disponibilidad del producto puede variar según la tienda y el momento de la consulta, por lo que podría no encontrarse en todos los puntos de venta o agotarse posteriormente. Captura de pantalla del sitio oficial de Tiendas D1 Colombia

La salida del agua cuenta además con una boquilla tipo flor, que distribuye el líquido y genera el movimiento característico de la fuente que funciona con una bomba sumergible de 5 V y 150 mA.

Qué incluye y cuánto cuesta la fuente para gatos

El modelo de Magic Friends tiene una capacidad de 1,2 litros y mide 15 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto. Por su tamaño, está pensado para ocupar poco espacio dentro del hogar.

Según las descripciones del sitio web oficial de Tiendas D1, la fuente está fabricada con una combinación de polietileno tereftalato, polipropileno y poliestireno de alto impacto. También incorpora cuatro ventosas antideslizantes, que ayudan a mantener el recipiente en su lugar durante el funcionamiento.

Por $24.900, el producto incluye:

1 contenedor principal o tanque de agua.

1 filtro de esponja.

1 bomba eléctrica de agua.

1 cable USB tipo A.

1 tapa superior.

1 boquilla tipo flor.

4 ventosas antideslizantes.

1 manual de uso.

D1 explica que la fuente es para uso exclusivo de mascotas y para conservarla en buenas condiciones, se recomienda limpiar periódicamente sus componentes, evitar detergentes fuertes o productos químicos y no sumergir el cable ni el adaptador en agua.