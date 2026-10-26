Dar pequeños toques con un paño empapado de vinagre sobre la mancha en la alfombra ayuda a su limpieza, según la Universidad Estatal de Utah.

Cuando se derrama café o refresco sobre la alfombra, puede resultar dificultosa su limpieza. Sin embargo, una recomendación de la Extensión de la Universidad Estatal de Utah, en Estados Unidos, plantea una solución sencilla con un ingrediente muy común en la alacena: el vinagre.

La propuesta aparece en la guía “Quick Kitchen Tips”, elaborada con fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del USDA. Ahí se indica que el vinagre sirve para tratar derrames de bebidas como el café o el refresco en la alfombra.

¿Para qué sirve el vinagre para tratar manchas en la alfombra?

El método sirve para que la mancha desaparezca. Comienza con un paño limpio humedecido con vinagre. Con él se debe dar toquecitos sobre la mancha para retirar el exceso de líquido, sin tallar.

Después, se humedece otro paño limpio, también con vinagre. La guía señala que, junto con agua fría, este segundo paño se usa para frotar la zona con suavidad.

El vinagre es un elemento común en las casas que puede ayudar en la limpieza diaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hay que tomar en cuenta?

La guía hace una advertencia clara sobre la temperatura del agua. Estos son los puntos clave del procedimiento:

Usar siempre paños limpios , uno para retirar el exceso de líquido y otro para frotar.

Aplicar el agua fría , nunca caliente, porque así lo indica la recomendación.

Dar toquecitos al inicio y frotar con suavidad después, hasta que la mancha se vaya.

Cabe aclarar que el mismo documento menciona otro uso del vinagre, como mezclar una taza con cinco tazas de agua para hacer un limpiador de ventanas, lentes o superficies. Pero advierte que esta mezcla no elimina bacterias, por lo que en superficies contaminadas se debe usar un desinfectante.

¿Por qué recomiendan vinagre para limpiar la alfombra?

El vinagre blanco que se usa para limpiar tiene entre 4 % y 7% de ácido acético, según publicaciones de Healthline, un compuesto que es recomendado para disolver suciedad, residuos y mugre. Muchas manchas son ligeramente ácidas, por lo que se disuelven en presencia de otro ácido, como el vinagre.