Restricción de celulares en escuelas de Baja California Sur comenzará a regir durante la jornada escolar desde el próximo 3 de noviembre.

El Gobierno de Baja California Sur inició el pasado lunes 19 de octubre las asambleas informativas para comunicar a directivos y padres de familia los alcances de la nueva regulación del uso de dispositivos digitales en las escuelas. La medida contempla restringir los celulares durante la jornada escolar y comenzará a aplicarse el próximo 3 de noviembre.

Alicia Meza Osuna, titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, señaló que las autoridades se comprometieron a explicar los lineamientos antes de que entre en vigor la norma. “ Antes de la implementación , las autoridades nos comprometimos a realizar asambleas municipales donde demos a conocer esos lineamientos a los padres de familia, a los maestros, a las maestras, a los directivos escolares ”, afirmó.

Desde el 3 de noviembre quedará restringido el uso de celulares en escuelas y secundarias en BCS. Magnific

Calendario por municipio de las asambleas informativas sobre el uso de celulares

Las reuniones están dirigidas a directivos escolares y representantes de las sociedades de madres y padres de familia de instituciones públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria. El objetivo es explicar las disposiciones y preparar a las comunidades educativas para su aplicación.

José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica, explicó que las jornadas tienen un enfoque “formativo, preventivo y de corresponsabilidad”, con prioridad en la atención pedagógica, el descanso y la convivencia escolar.

El calendario de las asambleas informativas comenzó el lunes 19 de octubre y continuará en distintas localidades de Baja California Sur. Según el comunicado del Gobierno estatal, las fechas previstas son las siguientes:

Guerrero Negro: lunes 19 de octubre

Vizcaíno: martes 20 de octubre

Santa Rosalía: miércoles 21 de octubre

Loreto: jueves 22 de octubre

Ciudad Constitución: viernes 23 de octubre

La Paz: lunes 26 de octubre

Cabo San Lucas: martes 27 de octubre

San José del Cabo: miércoles 28 de octubre

Meza Osuna también destacó la recepción de la propuesta entre el personal educativo. Según la funcionaria, durante los talleres intensivos desarrollados en agosto, las escuelas y más del 80% de los maestros convocados estuvieron de acuerdo con la regulación de los celulares.

📚📵 A partir del 3 de noviembre, entrará en vigor la restricción del uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar, incluyendo clases y recreos, en escuelas primarias y secundarias.



La medida fue acordada por las autoridades educativas de las 32 entidades del país… pic.twitter.com/7NSw9KsNOZ — Gobierno de BCS (@GobBCS) October 20, 2026

Desde cuándo se restringirá el uso de celulares en las escuelas

La restricción entrará en vigor el 3 de noviembre y abarcará el uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar, tanto en las clases como en los recreos, en escuelas primarias y secundarias.

La medida fue acordada por las autoridades educativas de las 32 entidades del país durante la Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Su aplicación se enmarca en el Acuerdo 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece medidas para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su interacción con dispositivos digitales y promover su uso responsable y seguro en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Hernández Manríquez indicó que uno de los propósitos es evitar las distracciones que interfieren en el aprendizaje. También mencionó advertencias de la UNESCO sobre la presencia de teléfonos móviles en las aulas y estudios que relacionan el uso intensivo de redes sociales entre menores con problemas de salud mental, alteraciones del sueño y dificultades de atención.

BCS se suma a la restricción de la SEP en el uso de celulares para estudiantes de escuelas primarias y secundarias durante la jornada escolar y recreos. Pvproductions

El ajedrez en el recreo como una alternativa para el tiempo libre de los alumnos

En paralelo con las acciones orientadas a regular el uso de dispositivos digitales, la Escuela Primaria “Jesús Francisco Jerez Angulo”, ubicada en la colonia Olas Altas, en La Paz, puso en marcha la estrategia “Ajedrez en el Recreo”, impulsada por el profesor Luis Ramón Méndez Meza.

La Escuela Primaria “Jesús Francisco Jerez Angulo”, ubicada en la colonia Olas Altas, en La Paz, puso en marcha la estrategia “Ajedrez en el Recreo”. Gobierno de BCS

La iniciativa propone transformar el tiempo libre de niñas y niños en una oportunidad para aprender mientras se divierten, mediante partidas que ponen a prueba su ingenio y contribuyen al desarrollo de habilidades analíticas. El proyecto ofrece una alternativa para los recreos en la que los estudiantes pueden compartir actividades y fortalecer la convivencia escolar.