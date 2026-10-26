Una guía de IFAS Extension, de la Universidad de Florida, lo plantea como alternativa menos tóxica, con precauciones.

Cuando se busca limpiar el fregadero sin echar mano de productos agresivos, el vinagre suele ser de los primeros ingredientes que salen de la alacena. Una guía de IFAS Extension, de la Universidad de Florida sobre sustancias peligrosas del hogar lo incluye entre las alternativas relativamente libres de efectos tóxicos.

El documento, elaborado por Marie Hammer, Chris Koehler y Randall Cantrell, explica que muchos limpiadores contienen ingredientes cáusticos, como los de los limpiadores de horno, los destapacaños y los polvos para tallar. Estos pueden causar quemaduras y daños severos en piel y ojos. Por eso propone sustituirlos, cuando sea posible, por opciones más seguras . Aclara que, en algunos casos, estas pueden requerir más esfuerzo para lograr el resultado deseado.

¿Para qué sirve el vinagre diluido en la limpieza del hogar?

El vinagre diluido sirve como limpiador multiusos del hogar incluyendo el fregadero de la cocina. La guía de la Universidad de Florida sugiere agregar media taza de vinagre blanco a un galón de agua. También indica que el vinagre sin diluir, igual que el jugo de limón, aplicado sobre manchas de óxido o depósitos de agua dura, hace que se desvanezcan y quizá incluso desaparezcan.

En el apartado de ventanas, el texto describe al vinagre como un ácido suave que puede eliminar óxido o depósitos de cal. Para fregaderos, tinas y lavabos, menciona, además, otras opciones caseras como: pasar un paño húmedo con bórax o con carbonato de sodio y enjuagar.

La recomendación de la Universidad de Florida debe limitarse a superficies compatibles, ya que los ácidos pueden dañar ciertos materiales.

¿Qué conviene revisar antes de usar vinagre como limpiador multiuso?

IFAS Extension pide probar cualquier limpiador en una zona poco visible, para detectar posibles cambios de color. Además, recomienda estas precauciones generales:

leer la etiqueta de cada producto y seguir sus indicaciones de uso, almacenamiento y desecho;

usar guantes desechables al mezclar químicos del hogar;

preparar las soluciones en un lugar bien ventilado;

guardarlas fuera del alcance de los niños;

nunca pasarlas a envases que hayan contenido alimentos o bebidas.

Sobre las mezclas, el documento advierte que nunca se debe combinar cloro con otros químicos del hogar, como limpiadores de inodoro, quitamanchas de óxido, ácidos o productos con amoniaco, porque puede liberar un gas tóxico que afecta los pulmones y la respiración.