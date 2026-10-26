El SAT dio a conocer los medios por los que se pueden obtener la CIF y la CSF.

Para realizar diversos trámites oficiales y laborales en México, es fundamental contar con la información tributaria al día. En este contexto, existe un documento clave del SAT que todo contribuyente debe conocer.

Se trata de La Constancia de Situación Fiscal, este es un documento emitido por el SAT que valida la inscripción en el RFC. Contiene la Cédula de Identificación Fiscal, datos personales, domicilio registrado y régimen fiscal del contribuyente, permitiendo certificar su estatus tributario.

LA CIF y la CSF también se pueden solicitar en oficinas sin cita. SAT

Para qué sirven la Constancia de Situación Fiscal y la CIF

Aunque suelen confundirse o presentarse juntas en el mismo formato, la Constancia de Situación Fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) cumplen funciones distintas dentro del sistema del SAT.

La Constancia de Situación Fiscal detalla el historial fiscal de cada persona, es en otras palabras, un expediente fiscal que sirve para presentar a las empresas ante una contratación laboral, emisión de facturas, trámites bancarios, legales y para acreditar las actividades económicas

En cambio, la Cédula de Identifcación Fiscal, CIF, es una credencial de identificación rápida que incluye tu nombre/razón social, tu RFC y un código QR.

La CIF sirve para verificar en tiempo real que la persona está inscrito legalmente en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), también sirve para acreditar la clave RFC sin necesidad de mostrar todo el historial de las obligaciones fiscales, en caso de trámites comerciales felices, la CIF ayuda al intercambio de datos mucho más rápido.

Constancia de Situación Fiscal se puede descargar vía web o aplicaciones del SAT. SAT

Dónde se obtienen la CSF y la CIF

Cada vez es mucho más fácil realizar los trámites ante el SAT. La autoridad fiscal dio a conocer las opciones dónde se pueden obtener la CFS y l CIF. Estos lugares son:

Portal del SAT

SAT ID

Ampliación SAT Móvil

Oficina Virtual

Presencial sin cita

“Recuerda que para la emisión de una factura no es obligatorio presentar la Constancia de Situación Fiscal”, aclaró el SAT y remarcó que sus trámites y servicios en el SAT son gratis.