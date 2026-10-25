Grupo Salinas reúne más de 20 compañías principales que desarrollan actividades en distintos sectores, entre ellos los servicios financieros, el comercio especializado, las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, volvió a pronunciarse contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los cuestionamientos relacionados con la situación fiscal de sus compañías.

Mediante una publicación en su cuenta de X, afirmó que sus empresas no tienen deudas tributarias pendientes y acusó a funcionarios y representantes políticos de difundir una versión perjudicial para sus intereses.

Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, uno de los conglomerados más grandes de México. Wikimedia Commons

Por su parte, Grupo Salinas presentó datos sobre las contribuciones tributarias de sus empresas para respaldar su postura. Según el conglomerado, entre 2005 y 2026 pagó más de 319,000 millones de pesos en impuestos. No obstante, el monto acumulado durante ese período no resuelve por sí solo las controversias relacionadas con obligaciones fiscales específicas.

Ricardo Salinas desconoció deudas con el SAT y defendió a la TV Azteca de las obligaciones fiscales

El empresario se pronunció contra los funcionarios y políticos que lo acusaron de tener deudas fiscales frente al SAT, y los desafío a presentar pruebas de que TV Azteca tiene impuestos pendientes de pago.

“Hace unos días reté públicamente a cualquier #Gobiernícola que diga que Azteca debe im puestos, a que lo demuestre. Todos callaron porque NO DEBEMOS NADA”, escribió en X.

Además, rechazó las acusaciones que lo señalan como un contribuyente incumplido y sostuvo que determinados sectores políticos promueven una versión que, según él, no corresponde con la realidad de sus obligaciones tributarias. En ese marco, defendió los pagos efectuados por las compañías de su grupo empresarial y cuestionó las críticas dirigidas hacia sus negocios.

Según los datos publicados por Grupo Salinas, sus empresas pagaron más de 30,000 millones de pesos en impuestos durante 2026 hasta julio.

El conglomerado indicó que actualizaría de forma mensual la información en su plataforma informativa, con el propósito de mostrar los registros que respaldan su posición.

Asimismo, el grupo aseguró que TV Azteca saldó una obligación fiscal mediante cinco pagos que, en conjunto, superaron los 4,000 millones de pesos. En tanto, Grupo Elektra reportó desembolsos superiores a los 13,600 millones de pesos, de acuerdo con los comprobantes presentados por la propia compañía.

El conflicto fiscal entre Salinas Pliego y el Gobierno

Las diferencias tributarias de Salinas Pliego se consolidaron como uno de los principales focos de tensión entre el empresario y el Gobierno de México. Sus recientes declaraciones contra el SAT se producen en medio de sus constantes cuestionamientos a la administración de Claudia Sheinbaum.

El eje de la controversia radica en distinguir los impuestos que las empresas del conglomerado aseguran haber pagado a lo largo de los años de las obligaciones particulares que continúan o continuaron bajo revisión judicial.

En consecuencia, las cifras difundidas por Grupo Salinas reflejan la posición del propio grupo respecto de sus contribuciones , mientras que la existencia y el estado de cada adeudo deben determinarse a partir de las resoluciones judiciales y los registros fiscales correspondientes.

¿Qué son las obligaciones fiscales de una empresa?

Las obligaciones fiscales de las empresas comprenden el conjunto de responsabilidades legales que deben cumplir los negocios ante el Estado, como:

Declarar y abonar los impuestos correspondientes

Mantener actualizada su contabilidad

Respetar los requisitos administrativos establecidos

Cumplir con estas disposiciones permite desarrollar sus actividades dentro del marco legal y reducir el riesgo de sanciones económicas o clausuras.