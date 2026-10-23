La presidenta Claudia Sheinbaum reveló los motivos reales por los cuales el IMSS debió hacer cambios en la Modalidad 40 para los pensionados.

Los cambios en la pensión con Modalidad 40 anunciados por el Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS, llevaron a que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum revelara y explicara con detalles los motivos por los cuales se dieron los cambios.

En conferencia de prensa, la mandataria reveló que los cambios en la Modalidad 40 se debieron a que se descubrieron fraudes relacionados a las pensiones más altas, obligando así a modificar, controlar y regular las pensiones de la Modalidad 40 para futuros ingresos.

“¿Qué fue lo que encontramos? Fraudes, digamos. Relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones altas entonces por eso se decidió regular la Modalidad 40, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener un pensión que no le correspondía al trabajador", dijo Sheinbaum.

Sheinbaum habló en conferencia de prensa y reveló que los cambios en la pensión Modalidad 40 se debió a que detectaron fraudes millonarios. Fuente: EFE Isaac Esquivel

Fraudes en la pensión Modalidad 40: miles de millones de pesos

“A partir de ahí se tomó la decisión por parte de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el Gobierno, de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad. Por eso se decidió regular esta modalidad por parte del IMSS”, detalló Claudia Sheinbaum.

En la Mañanera, la presidente fue consultada por una de las periodistas presentes sobre ¿cuánto fue el impacto de esos importes fraudulentos?: “¡Importante!, estamos hablando de cientos de miles de millones” , respondió la presidente Claudia Sheinbaum.

Lo que cambia ahora para los nuevos ingresos a la Modalidad 40

El IMSS llevó tranquilidad para los trabajadores que ya están inscriptos en la Modalidad 40 y sus pensionados, para estas personas, “Nada cambia”. Las semanas cotizadas, las aportaciones y las condiciones con las que fueron incorporados serán respetadas.

Asimismo, el IMSS remarcó que la Modalidad 40 no se cierra ni desaparece, pero sí tendrá cambios. El vocero del IMSS, Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, expresó: “La Modalidad 40 del IMSS no desaparece y quienes ya están inscriptos no perderán sus derechos”.

Inscriptos y pensionados bajo la Modalidad 40 mantendrán su régimen. Gobierno de México

Tres cambios claves en la Modalidad 40

Las modificaciones en la Modalidad 410 ya se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y durante seis meses, se evaluarán nuevos y futuros cambios adicionales. A continuación los tres principales cambios.