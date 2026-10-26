Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil agregaron incertidumbre al mercado

Las elecciones en Brasil sacudieron a los mercados financieros y presionaron a varias empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en medio de la incertidumbre sobre la política fiscal del país sudamericano tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Coca-Cola FEMSA (KOF), FEMSA, América Móvil, de Carlos Slim; Nemak y otras emisoras con exposición a Brasil registraron pérdidas durante las primeras operaciones del lunes 26 de octubre, mientras que Grupo Bimbo y Orbia consiguieron revertir la tendencia negativa inicial.

El principal índice de la bolsa mexicana, el S&P/BMV IPC, retrocedió alrededor de 1% durante las primeras operaciones, presionado por el comportamiento de distintas emisoras con negocios en Brasil.

“El mercado está interpretando el resultado electoral como un factor de riesgo específico para Brasil, en lugar de un deterioro generalizado de la percepción de riesgo sobre las economías latinoamericanas”, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Brasil, con cerca de 214 millones de habitantes y el mayor territorio de América Latina, representa un mercado estratégico para las compañías mexicanas que buscan diversificar sus ingresos fuera de México. Por ello, los movimientos del real brasileño, la bolsa local y las expectativas sobre las finanzas públicas pueden influir en la valuación de empresas con operaciones relevantes en ese país.

Coca-Cola FEMSA (KOF) lidera las pérdidas en la BMV

Coca-Cola FEMSA (KOF) encabezó las pérdidas entre las emisoras mexicanas con exposición a Brasil durante la jornada del 26 de octubre. Sus acciones llegaron a caer 6.40%, hasta MXN$206.14 por unidad, antes de recortar parte del retroceso y cotizar cerca de MXN$209.29, de acuerdo con datos de la BMV.

La embotelladora, que produce y distribuye bebidas de The Coca-Cola Company, incluidos refrescos, agua y jugos, tiene en Brasil uno de sus mercados más importantes.

De acuerdo con su reporte del tercer trimestre de 2026, Brasil aportó ingresos por MXN$21,431 millones, equivalentes a 34% de las ventas totales de Coca-Cola FEMSA y a 27% de su volumen.

FEMSA y OXXO: Brasil gana peso en su expansión internacional

FEMSA también resintió la volatilidad bursátil por su presencia en Brasil, donde opera tiendas OXXO. La compañía comenzó a reportar de manera consolidada los resultados de este negocio desde febrero de 2026.

Las acciones de FEMSA llegaron a perder 4.7% durante las primeras operaciones, hasta MXN$228.72 por unidad. Posteriormente, recortaron parte de las pérdidas y cotizaron alrededor de MXN$232.11, según datos del mercado mexicano.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, FEMSA reportó 634 tiendas OXXO en Brasil.

América Móvil y Carlos Slim: Brasil, clave para Claro

Los negocios de Carlos Slim en Brasil también están bajo la atención del mercado. América Móvil opera en el país a través de Claro, en la que reporta una participación accionaria de 99.7%.

Además, recientemente se dio a conocer que el empresario tomó el control de la brasileña Desktop mediante su subsidiaria Claro NXT, tras adquirir 84.68 millones de acciones ordinarias, equivalentes a 72.83% del capital social con derecho a voto.

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2026 de América Móvil, Brasil representa cerca de 28% de sus suscriptores, una proporción superior a la de México. Durante el periodo, el mercado brasileño aportó 13,804 millones de pesos en ingresos y un flujo operativo EBITDA de 6,174 millones de pesos.

Las acciones de América Móvil cayeron 1.95%, hasta 24.10 pesos por unidad, según datos de la BMV.

Nemak también resiente la jornada negativa

Nemak, fabricante de componentes de aluminio de alta tecnología para la industria automotriz, mantiene operaciones en Brasil a través de su filial Nemak Aluminio do Brasil, con instalaciones en la región de Betim.

Las acciones de la compañía regiomontana retrocedieron 1.51%, hasta 3.26 pesos por unidad, durante la jornada del lunes, de acuerdo con datos de la BMV.

Orbia y Grupo Bimbo revierten las pérdidas iniciales

No todas las empresas mexicanas con presencia en Brasil siguieron la tendencia negativa. Orbia y Grupo Bimbo registraron movimientos positivos durante la sesión, pese a la volatilidad que rodeó a los mercados tras las elecciones brasileñas.

Orbia, conglomerado vinculado a la familia Del Valle, opera en Brasil mediante negocios como Amanco Wavin y Plastubos. De acuerdo con su reporte financiero, el país representa alrededor de 9% de sus ingresos totales.

Las acciones de Orbia avanzaron 3.8%, hasta 23.94 pesos por unidad, según datos de la BMV.

Por su parte, Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, tiene presencia en Brasil mediante Wickbold y Barcel Brasil. Aunque la compañía no desglosa por separado los ingresos brasileños, el mercado forma parte de su región de Sudamérica, que representa 11.2% de los ingresos totales, según el reporte financiero.

Las acciones de Bimbo, que cotizan en la BMV bajo la clave BIMBO, llegaron a caer 1.25% al inicio de la jornada, pero posteriormente revirtieron el movimiento y avanzaron 1.6%, hasta cerca de MXN$63.78 por unidad.

Nu, Mercado Libre y Bradesco: las pérdidas alcanzan a empresas brasileñas

La turbulencia también se extendió a compañías brasileñas con operaciones o presencia comercial en México. El Ibovespa, principal índice de la bolsa de Brasil, registró una caída superior a 17% durante la jornada del lunes, de acuerdo con los datos de Bloomberg.

Entre las emisoras con mayores retrocesos destacó Banco Bradesco, cuyas acciones, negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), se desplomaron 29.8%, hasta u$s2.86 por unidad. En México, el grupo tiene presencia principalmente mediante Bradescard, enfocada en tarjetas de crédito y financiamiento al consumo.

Nu Holdings, matriz de Nu, también registró una fuerte caída. Sus acciones retrocedieron 18.37%, hasta u$s12.38 por unidad. La compañía opera en México a través de Nu, su negocio de servicios financieros digitales.

En tanto, Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico y servicios financieros que cotiza en Wall Street, perdió 9.56%, hasta u$s1,637.14 por acción, según datos de Bloomberg.