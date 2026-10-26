Con estos proyectos, el Ayuntamiento de Guadalajara prevé intervenir calles, infraestructura peatonal y servicios urbanos en tres zonas de la ciudad, con trabajos adaptados a las necesidades de cada sector.

En esta noticia Las 3 zonas clave para las obras en Guadalajara

Tres sectores de Guadalajara serán parte de un nuevo plan de obras para renovar la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de movilidad. Las autoridades contemplan mejoras en banquetas, cruces peatonales y cableado, así como también rehabilitación de dos vialidades y adecuaciones en puntos estratégicos para peatones.

La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, dio a conocer los proyectos, que forman parte de las acciones del Ayuntamiento para rehabilitar calles y mejorar el entorno urbano en distintos puntos de la capital jalisciense.

Con las obras concluidas, los trabajos en marcha y los nuevos proyectos previstos, Guadalajara mejorará el tránsito en una zona ligada al desarrollo histórico y al crecimiento urbano de la ciudad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las 3 zonas clave para las obras en Guadalajara

La Industrial tendrá obras en 109 calles

La Industrial concentrará una de las intervenciones más amplias, con trabajos programados en 109 calles. Para este conjunto de obras se contempla una inversión de 85.9 millones de pesos.

A este proyecto se suma la renovación de la avenida María C. Bancalari, en el tramo comprendido entre Longinos Cadena y López de Legaspi.

La intervención en esta vialidad contará con 44 millones de pesos y contempla:

Instalación de concreto hidráulico

Renovación de tuberías y de infraestructura hidrosanitaria

Por otra parte, el municipio informó sobre la entrega reciente de obras en la colonia Echeverría, con una inversión de 16.5 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la Unidad Deportiva 29, la Primaria Urbana 230 y el Jardín de Niños Simone de Beauvoir.

Santa Tere renovará banquetas, cruces y cableado

En este caso, las obras estarán orientadas a mejorar la movilidad peatonal y renovar la infraestructura de este barrio tradicional de Guadalajara.

El proyecto contempla:

Soterramiento del cableado

Rehabilitación de banquetas

Instalación de rampas de accesibilidad universal

Adecuación de cruceros seguros

Los trabajos se llevarán a cabo en el primer cuadro de la zona, delimitado por las calles Pedro Buzeta, Ramos Millán, Hospital y Herrera y Cairo.

Además, se realizará la repavimentación de General Coronado, en el tramo ubicado entre José María Vigil y Juan Manuel. Las labores incluirán:

Retiro de la superficie actual Colocación de una nueva carpeta asfáltica Instalación de señalamiento vial

Más allá de las mejoras en infraestructura, las intervenciones también buscan preservar y fortalecer la identidad histórica, cultural y comercial de Santa Tere, una de las zonas tradicionales de la ciudad.

Lagos de Oriente mejorará dos vialidades

En Lagos de Oriente, el programa de rehabilitación se concentrará en las calles Presa Solís y Presa del Infiernillo, además de contemplar mejoras en banquetas ubicadas en puntos estratégicos.

Las acciones estarán enfocadas en renovar las vialidades y mejorar las condiciones de circulación tanto para automovilistas como para peatones . También se prevén adecuaciones relacionadas con la accesibilidad universal y el entorno urbano.

Para realizar estas obras, se proyecta una inversión superior a los 17 millones de pesos.