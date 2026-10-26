Tractian cerró una ronda Serie D de u$s 130 millones, liderada por Sapphire Ventures y co-liderada por M&G’s Catalyst. La empresa de tecnología y mantenimiento industrial que desarrolla sensores inteligentes y software con inteligencia artificial para monitorear maquinaria rotativa (como motores, bombas y prensas) en tiempo real ahora está valuada en u$s 1,400 millones, lo que la convierte en un unicornio (una empresa tecnológica privada valuada en más u$s1,000 millones).

En la ronda actual también participaron inversionistas nuevos y actuales, entre ellos N47, General Catalyst, Bosch Ventures, 53 Stations, Monashees, Endeavor Catalyst, Norte Ventures y Y Combinator.

La empresa de origen brasileño presume ser uno de los primeros unicornios basados en inteligencia artificial (IA) de la región.

Por medio de IA percibe máquinas reales a través de sensores dedicados, interpreta lo que encuentra con modelos entrenados con datos de campo y lo convierte en acción. Sus sistemas recopilan datos de vibración, temperatura y corriente para predecir fallas mecánicas antes de que ocurran, evitando paradas de producción no deseadas en la industria.

Tractian fue fundada en Brasil en 2019 por Igor Marinelli y Gabriel Lameirinhas y comenzó operaciones formales en México en 2022.

Aunque es de origen brasileño, su sede principal está ahora en Atlanta y la holding es estadounidense, con oficinas en Monterrey, Sao Paulo y Polonia.

La startup cuenta con más de 2,000 clientes en todo el mundo y tiene más de 700 empleados.