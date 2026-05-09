Los amantes de los gatos recibieron una nueva razón para fascinase aún más con estos animales. Una investigación difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México, UMAN, reveló que, en una misma camada, los gatitos pueden tener diferentes padres. Este fenómeno biológico ayuda a explicar por qué muchos hermanos felinos nacen con colores, tamaños y rasgos completamente distintos, incluso cuando pertenecen al mismo parto. La ciencia conoce este proceso como superfecundación heteropaterna. La divulgación realizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM detalla que las gatas necesitan múltiples estímulos durante el apareamiento para ovular, lo que favorece que puedan cruzarse con distintos machos durante su periodo de celo. De acuerdo con la explicación científica compartida por la UNAM, el semen de los gatos puede permanecer activo en el aparato reproductor de la hembra hasta por cinco días. Esto permite que distintos óvulos sean fecundados por diferentes machos, dando origen a camadas con múltiples padres y combinaciones genéticas únicas. Entre los datos más sorprendentes destacan: Este curioso fenómeno fue explicado en una infografía elaborada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, organismo de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicada a acercar el conocimiento científico al público general mediante contenidos educativos y culturales sobre biología y comportamiento animal.