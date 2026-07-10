Se aproxima el diluvio histórico con más de 36 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Un nuevo periodo de lluvias intensas se perfila sobre gran parte de México y podría extenderse durante más de 36 horas, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además de precipitaciones abundantes, se esperan fuertes rachas de viento, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en distintas regiones del país.

La combinación de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, favorecerá las condiciones de inestabilidad. A ello se suma el desplazamiento de las ondas tropicales 16 y 17, factores que incrementarán el potencial de lluvias en buena parte del territorio nacional.

Se aproxima el diluvio del año con más de 90 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Carachure Bautista Jesús

El SMN indicó que todas estas lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en entidades del noreste, centro y oriente del país.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante viernes y sábado debido a la presencia de nuevas circulaciones ciclónicas, canales de baja presión y el avance de la onda tropical 17, lo que favorecerá lluvias de fuertes a muy fuertes en gran parte del país, incluido el Valle de México, con posibilidad de tormentas eléctricas y granizadas.

Los modelos meteorológicos prevén que el sábado la onda tropical 17 sea absorbida por una zona de baja presión ubicada al sur de las costas mexicanas, mientras que hacia el final del día la onda tropical 18 comenzará a acercarse a la península de Yucatán.

Para el domingo, otra circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera provocará lluvias importantes en el noroeste y occidente del país, con precipitaciones puntualmente intensas en Jalisco.

Al mismo tiempo, el avance de la onda tropical 18, en interacción con otra circulación ciclónica sobre el sureste, favorecerá lluvias fuertes e intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, además de precipitaciones en entidades del centro, oriente y sur de México.

En contraste, el ambiente caluroso persistirá en gran parte del norte del país y sobre el litoral del Pacífico, donde continuará la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

Recomendaciones ante las lluvias torrenciales

Protección Civil recomienda a la población tomar medidas preventivas para reducir riesgos durante este periodo de precipitaciones:

Evitar salir de casa si las lluvias son intensas y no es indispensable.

No intentar cruzar calles inundadas, ríos o corrientes de agua, ya sea caminando o en vehículo.

Mantener limpias azoteas, coladeras y desagües para facilitar el flujo del agua.

Identificar los refugios temporales disponibles en caso de emergencia.

Mantenerse informado únicamente a través de los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil.

Alerta por ola de calor en México

Mientras gran parte del país enfrentará lluvias, una circulación anticiclónica mantendrá temperaturas elevadas en estados del norte, noreste y la península de Yucatán.

La onda de calor continuará afectando a Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y comenzará a extenderse hacia la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca. Asimismo, se esperan condiciones de calor extremo en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.