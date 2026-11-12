El mercado de renta fija en México tiene desafíos que afrontar, pero la falta de liquidez se posiciona como el principal, de acuerdo con una encuesta de Bloomberg Electronic Markets.

En esta noticia Bloomberg identificó la siguiente apuesta

El mercado de renta fija en México tiene desafíos que afrontar, pero la falta de liquidez se posiciona como el principal; mientras que la negociación electrónica y la inteligencia artificial (IA) se perfilan como herramientas para mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a los mercados, de acuerdo con una encuesta de Bloomberg Electronic Markets.

El 54% identificó la liquidez como el mayor obstáculo para la negociación de deuda, por encima de la adopción de tecnología (30%), la volatilidad (11%) y la regulación (5%), de acuerdo con un sondeo, realizado durante el Bloomberg Fixed Income Forum en Ciudad de México - que recopiló respuestas de aproximadamente 100 profesionales y líderes del sector financiero-.

La encuesta también mostró que la negociación electrónica es el factor con mayor potencial para mejorar la eficiencia del mercado, señalado por 45% de los participantes. Otro 24% consideró que una mayor presencia de creadores de mercado contribuiría a ese objetivo, mientras que 17% destacó la disponibilidad de mejores datos.

Andrew Beacham, director global de producto de negociación de mercados internacionales de Bloomberg, dijo que durante el segundo trimestre de 2026 el número de clientes de la compañía que negociaron electrónicamente deuda local mexicana aumentó 22% anual. En el mismo periodo, los volúmenes de negociación de MBONO, MCET y MUDI se duplicaron.

Bloomberg identificó la siguiente apuesta

El avance de la negociación electrónica podría extenderse más allá de los bonos al contado. Cerca de 70% de las respuestas identificó a los derivados de tasas de interés en pesos y las operaciones de reporto (repos) como las áreas con mayor potencial para avanzar en su electronificación.

En paralelo, la inteligencia artificial comienza a ganar espacio en las mesas de negociación. El 51% de los encuestados anticipó que será la tecnología con mayor impacto durante los próximos tres años, seguida de la automatización, con 28%.

Entre sus posibles aplicaciones, los participantes destacaron la generación de ideas de inversión (34%) y la optimización de la ejecución (33%). La gestión de riesgos concentró 18% de las respuestas, mientras que la liquidez y el descubrimiento de precios sumaron 15%.