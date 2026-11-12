La SCJN mantuvo la creación de Villa Juárez como municipio 12 de Aguascalientes, pero invalidó las reglas de su primer gobierno y elección.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió mantener la creación de Villa Juárez, el nuevo municipio de Aguascalientes, ubicado en el centro de México. Sin embargo, el máximo tribunal invalidó las disposiciones que establecían cómo se integraría su primer gobierno y cuándo se elegirían sus autoridades.

La decisión dejó vigente la creación de esta nueva demarcación, pero obligó al Congreso estatal a revisar las reglas para organizar su administración municipal y definir nuevas reglas para la elección de quienes estarán al frente del gobierno local.

El análisis de la Suprema Corte para confirmar la creación de Villa Juárez

El 29 de octubre de 2026, el Pleno de la Suprema Corte analizó la acción de inconstitucionalidad 125/2026, promovida por Morena contra el Decreto Número 566, mediante el cual se creó Villa Juárez.

El decreto había sido publicado el 7 de septiembre de 2026 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. El partido argumentó que la disposición se había aprobado dentro del periodo de 90 días previos al inicio del proceso electoral local, en contra de lo establecido por el artículo 105 de la Constitución mexicana.

Durante la sesión, la mayoría de los ministros consideró que la creación de un municipio es un acto administrativo y no electoral. Por ese motivo, Morena no tenía legitimación para impugnar esa parte del decreto. Así, la Corte permitió que Villa Juárez conservara su condición de municipio número 12 de Aguascalientes.

El Congreso de Aguascalientes deberá legislar de nuevo para definir cómo se integrará y elegirá el primer Ayuntamiento de Villa Juárez. CC

¿Qué parte del decreto invalidó la Suprema Corte?

La resolución no anuló la creación del municipio, sino las disposiciones relacionadas con su primera administración y organización electoral.

Originalmente, el Decreto 566 establecía que:

El primer Ayuntamiento de Villa Juárez sería elegido durante las elecciones locales de 2027.

Sus integrantes comenzarían funciones el 15 de octubre de ese año.

El Congreso de Aguascalientes designaría un Concejo Municipal Provisional a partir del 1 de enero de 2027.

Ese concejo funcionaría como gobierno transitorio hasta la instalación del Ayuntamiento electo.

La SCJN invalidó los artículos segundo y tercero transitorios, así como otras disposiciones vinculadas con la organización electoral y la transición administrativa. El motivo fue que el decreto se publicó apenas 32 días antes del inicio del proceso electoral local, que comenzó el 9 de octubre de 2026, sin respetar el plazo constitucional de 90 días.

¿Cómo se elegirá al primer gobierno de Villa Juárez?

Después de la resolución, el Congreso de Aguascalientes deberá legislar nuevamente para establecer las reglas de integración del gobierno municipal.

Esto significa que todavía no existe una fecha confirmada para elegir al primer Ayuntamiento de Villa Juárez. Tampoco puede darse por hecho que sus autoridades asumirán el 15 de octubre de 2027, como contemplaba originalmente el decreto.

El Poder Legislativo estatal tendrá que definir un nuevo esquema que respete las disposiciones constitucionales en materia electoral y permita organizar la elección de las autoridades municipales.

¿Cuándo comenzará a funcionar el municipio número 12 de Aguascalientes?

La creación de Villa Juárez quedó vigente, pero su organización administrativa y política deberá ajustarse a lo establecido por la Suprema Corte.

Antes del fallo, el Congreso estatal ya había iniciado el procedimiento para integrar el Concejo Municipal Provisional. De acuerdo con un boletín oficial del Poder Legislativo publicado el 7 de octubre de 2026, había 33 aspirantes que cumplían los requisitos para ocupar siete cargos dentro de ese órgano transitorio.

Sin embargo, la resolución de la SCJN invalidó las disposiciones que sustentaban su designación y funcionamiento. Por eso, el Congreso deberá establecer nuevamente cómo se organizará el gobierno de Villa Juárez y cuáles serán los pasos para su puesta en funcionamiento.