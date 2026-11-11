La programación de esta edición estará organizada en torno a tres temas principales: el maíz, los pueblos originarios y la divulgación científica.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó la programación de la 44° edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), un encuentro cultural que reunirá una amplia variedad de libros, actividades recreativas y propuestas especialmente dirigidas a niños y adolescentes.

La Feria del Libro 2026 regresa al Cenart, tras la organización del Fondo de Cultura Económica y diversas instituciones federales, locales y académicas Pexels.

La iniciativa tiene como propósito acercar la lectura a las nuevas generaciones, ofrecerles la oportunidad de descubrir diferentes historias y promover el interés por la literatura mediante experiencias educativas, artísticas y recreativas.

Fechas y horarios de la Feria del Libro 2026

A través de sus canales oficiales, las autoridades capitalinas anunciaron que la feria se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre de 2026, en un horario de 09 a 19.

La sede será el Centro Nacional de las Artes (Cenart), ubicado en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

¿Cómo llegar al Cenart?

Para quienes deseen llegar en transporte público, una de las alternativas más cercanas es la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro . Desde allí, es posible caminar hacia el sur por Calzada de Tlalpan y continuar hasta avenida Río Churubusco, donde se encuentra el acceso principal al recinto. Otra opción es utilizar la estación Ermita, aunque el recorrido a pie es más extenso.

El Cenart también dispone de estacionamiento para visitantes, por lo que quienes prefieran trasladarse en vehículi particular podrán contar con esta alternativa.

La feria reunirá a 317 participantes y 353 editoriales

La edición XXVI de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo contará con:

266 actividades

317 ponentes

48 invitados internacionales

353 editoriales

De acuerdo con Paloma Saiz, directora del encuentro y coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, las propuestas estarán abiertas al público sin costo.

La programación incluirá 71 charlas, conversatorios y conferencias; 21 presentaciones musicales y conciertos; 17 programas de medios de comunicación; 15 mesas de debate y 13 actividades destinadas al público infantil. También se desarrollarán:

Talleres

Espectáculos escénicos

Funciones teatrales

Entre las propuestas destacadas se encuentra una dinámica que invita a imaginar cómo habría cambiado la historia si determinados acontecimientos políticos, sociales o culturales hubieran ocurrido de otra manera.

En estas actividades participarán Juan Sasturain, Paco Ignacio Taibo II, Felipe Ávila, Laura Restrepo, Juan Carlos Monedero y Fede Bonasso, personalidades del ámbito cultural, literario, histórico y político. La iniciativa propone explorar escenarios hipotéticos para reflexionar sobre distintos episodios históricos, políticos y literarios.

La feria también contará con espacios dedicados a figuras de la literatura y la cultura, como:

Federico García Lorca

Alaíde Foppa

Rodolfo Walsh

José Revueltas

Además, los visitantes podrán recorrer distintos libroclubes y una carpa especialmente destinada al cómic, con propuestas para acercar la lectura y la expresión artística a públicos de todas las edades.