las Family Office mexicanas y latinoamericanas buscan diversificar sus inversiones fuera de sus mercados de origen, dice Luis García, director de Wealth BlackRock México.

Las Family Office en México están elevando la sofisticación hasta alcanzar niveles comparables con los de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), al tiempo que incrementan su interés por inversiones en infraestructura y capital privado para diversificar sus patrimonios y preservar la riqueza entre generaciones, de acuerdo con Luis García, Director de Wealth BlackRock México.

En entrevista con El Cronista, el ejecutivo de la mayor gestora de activos del mundo explicó que el mercado mexicano atraviesa una etapa de expansión y profesionalización de estas estructuras de gestión patrimonial, que han dejado de concentrarse exclusivamente en administrar las inversiones de una familia para adoptar estrategias más complejas, con exposición a mercados privados, activos internacionales y nuevas tecnologías.

“Tengo conversaciones con Family Office tan o igual de parecidas a las que podemos tener con una Afore en cuanto a sofisticación se refiere”, dijo García.

De acuerdo con el directivo, el segmento está en crecimiento. Además, muestra un cambio enfocado a tener mejores prácticas, particularmente en materia de gobernanza, sucesión y administración de riesgos; estos elementos también se lograron con una mayor colaboración entre los Family Office.

García explicó que, incluso, estas estructuras buscan conectarse con sus pares internacionales para fortalecer sus procesos de inversión.

Family Office con mayor diversificación

La encuesta The Changing Face of Family Offices: Insights Across Generations 2026, elaborada por BlackRock en colaboración con Preqin, muestra que 30% de los Family Office consultados planea incrementar su asignación a infraestructura durante los próximos 12 meses, mientras que apenas 6% prevé reducirla.

El interés también se refleja en el capital privado (private equity) donde 32% de los participantes espera aumentar su exposición a esta clase de activo, frente a 26% registrado en la encuesta anterior. Además, 52% ya destina más de 15% de su portafolio de inversiones alternativas a este segmento.

García explicó que las Family Office mexicanas y latinoamericanas buscan diversificar sus inversiones fuera de sus mercados de origen y acceder a infraestructura global, como aeropuertos, puertos y otros activos de largo plazo.

La infraestructura cambió el atractivo para los grandes patrimonios. Históricamente era considerada una inversión defensiva, con protección frente a la inflación y rendimientos moderados, ahora existen estrategias que, según García, pueden ofrecer retornos de hasta 18% en dólares.

El directivo atribuyó parte de este interés a la necesidad de los gobiernos de atraer capital privado para desarrollar proyectos de infraestructura, lo que abre oportunidades para inversionistas con horizontes de largo plazo.

“Son activos que perduran muchísimo durante el tiempo. Si se unen los factores de retorno y los planes de sucesión de una familia, termina siendo un activo que hace un excelente fit para un portafolio de muy largo plazo”, explicó.

Gobernanza, el mayor desafío de los Family Office

Sin embargo, la sofisticación de las inversiones también implica nuevos desafíos para administrar las grandes fortunas. BlackRock identificó que la gobernanza y la toma de decisiones representan una preocupación incluso mayor que alcanzar los rendimientos esperados.

El estudio señala que 28% de los Family Office considera que la gobernanza es su principal desafío, por encima de 24% que identifica los rendimientos de inversión. Además, solo 30% cuenta con procesos de gobernanza altamente formalizados.

Para García, el riesgo de mercado puede gestionarse mediante diversificación y estrategias de cobertura, pero la falta de reglas claras dentro de una familia representa un problema más difícil de controlar.

“No tener claras las reglas, no tener claro un IPS (Investment Policy Statement) dentro de la familia, no tener claro hasta dónde van las decisiones del patriarca o de la siguiente generación, es un riesgo que no mitigas”, señaló.

La sucesión también representa un reto. El 65% de los Family Office encuestados reporta una participación limitada o nula de la siguiente generación en las decisiones de inversión, mientras que 18% todavía no cuenta con un plan sucesorio.

El directivo consideró que las familias necesitan establecer objetivos patrimoniales, definir quién puede participar en las decisiones y determinar qué capacidades debe tener cada integrante, sin asumir que el parentesco garantiza un lugar en la administración de los recursos.

“Por favor dígale al señor que generó la riqueza de la familia que delegue. Que las cosas ya no se hacen como él quiere o como ella quiere”, comentó García.