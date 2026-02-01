El Gobierno de México ha desplegado en menos de una semana casi 2,800 agentes militares, de seguridad y ministeriales en Sinaloa, tras el presunto secuestro de diez mineros y el ataque armado contra dos diputados opositores de Movimiento Ciudadano (MC), en el noroeste del país.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó este domingo de que se desplegaron casi 1,200 efectivos de seguridad, a fin de reforzar la búsqueda de los diez mineros presuntamente secuestrados el 23 de enero .

“Por instrucciones de la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y del General Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional, a partir de hoy, domingo 1 de febrero, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia”, anunció.

Por orden de la Administración de Claudia Sheinbaum, se ha reforzado el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia. (Foto: Archivo). Fuente: EFE José Méndez

Operativo militar en Sinaloa: refuerzo de seguridad y búsqueda de mineros

El operativo incluye tres helicópteros artillados y dos aviones militares de ataque ligero tipo T-6C Texan.

El despliegue, detalló, suma 1,190 efectivos

Entre ellos, se destacaron:

800 miembros del Ejército

270 de las Fuerzas Especiales

100 de la Guardia Nacional

20 ministeriales.

El anuncio ocurre después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmara el viernes que el Gobierno mexicano “no va a parar” hasta dar con el paradero de los diez mineros desaparecidos.

Según lo expuesto por el funcionario, los trabajadores pertenecen a la empresa canadiense Vizsla Silver y habrían sido privados ilegalmente de la libertad por un comando armado, de acuerdo con informaciones de medios locales.

Añadió que las indagatorias son preliminares y que no tenían registro de amenazas previas contra los mineros.

Ataque a diputados de MC y contexto de violencia en Sinaloa

La compañía, por su parte, confirmó la desaparición y anunció la suspensión “temporal” de algunas actividades en la zona como medida de precaución.

El Gobierno nacional lanza un operativo militar: confirman una movilización total con casi 3,000 agentes desplegados. (Foto: Archivo) Nikita Buida

Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por las más de 133,000 desapariciones en México, mientras que Sinaloa se posiciona como uno de los principales estados productores de minerales en el país.

El refuerzo de este domingo se suma al envío de 1,600 agentes anunciado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 29 de enero para reforzar la seguridad en Sinaloa tras el ataque a tiros contra los diputados opositores del partido MC Elizabeth Montoya y Sergio Torres.

El dirigente de MC y excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, ha indicado que Torres permanecía “delicado”, mientras Montoya recibía atención médica tras perder un ojo.

Las autoridades han ligado este último hecho a criminales de la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos”, que desde finales de 2024 se disputan el territorio con otra célula de esta organización declarada como terrorista por Estados Unidos.

Fuente: EFE