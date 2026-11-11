Las señales de tránsito preventivas advierten a los conductores sobre posibles riesgos o características particulares del camino que requieren precaución.

En las carreteras de México hay una gran variedad de señales de tránsito que están contempladas en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras. Un ejemplo es el rombo amarillo que contienen los números 5.50, acompañados de flechas negras.

Las señales preventivas de este estilo cumplen una tarea importante para la seguridad vial, ya que advierten sobre las dimensiones disponibles en determinados tramos y ayudan a evitar accidentes, daños materiales y complicaciones en la circulación.

En México, el amarillo es uno de los colores utilizados para identificar las señales preventivas. Shutterstock

Para quienes conducen automóviles particulares, estas indicaciones resultan fundamentales para los conductores de camiones, autobuses, vehículos de carga y casas rodantes, cuyas dimensiones pueden representar un riesgo si no se respetan las restricciones del camino.

¿Qué indica la señal de tránsito con el número 5.50?

El rombo amarillo que contiene el número 5.50 advierte sobre la anchura libre disponible en un determinado tramo de la carretera.

Esto significa que, más adelante, existe una estructura o un sector de la vía donde el espacio horizontal está limitado. La cifra señala que el ancho disponible para circular es de 5.50 metros, por lo que los conductores deben tener en cuenta las dimensiones de su vehículo antes de continuar.

Es habitual encontrar esta señalización en las proximidades de:

Puentes

Pasos estrechos

Túneles

Accesos a instalaciones industriales

Estructuras con espacio lateral reducido

La advertencia permite anticiparse a posibles dificultades, disminuir la velocidad y comprobar si el vehículo puede atravesar el sector de manera segura.

¿Qué significa la señal amarilla que tiene el número 4.30?

A diferencia de la señal que tiene el número 5.50, la que muestra el número 4.30 hace referencia a la altura libre.

Su objetivo es informar que la distancia vertical disponible entre la superficie de circulación y una estructura u obstáculo superior es de 4.30 metros.

Esta indicación es importante porque cualquier vehículo que supere esa altura podría chocar contra un puente, un paso a desnivel u otra construcción ubicada sobre la carretera.

Por ese motivo, deben prestar especial atención a esta señal los conductores de:

Camiones de carga

Tractocamiones

Autobuses

Vehículos con remolque

Casas rodantes

Maquinaria pesada

Conocer la altura total de la unidad y compararla con la indicada en la señal es fundamental para evitar impactos y daños de gravedad.

¿En qué se diferencian las señales 5.50 y 4.30?

Si bien las dos tienen forma de rombo amarillo y pertenecen a la categoría de señales preventivas, cada una advierte sobre una condición diferente de la infraestructura vial.

La señal de anchura libre (5.50) indica cuánto espacio existe de un lado al otro de la vía. Por su parte, la de altura libre (4.30) informa la distancia vertical disponible desde el pavimento hasta el obstáculo superior.

Distinguirlas ambas de forma correcta es esencial, sobre todo para quienes manejan vehículos de grandes dimensiones.