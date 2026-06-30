En esta noticia ¿Qué quiere Estados Unidos?

Los integrantes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) alcanzaron la fecha límite para definir el futuro inmediato del acuerdo, y mientras México cruza los dedos por que la decisión sea aplazar el acuerdo por 16 años, en medios internacionales y en el mercado el pulso apunta a que los tres países deberán revisar el acuerdo al menos por los próximos 10 años.

Por una parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa diaria de este martes, que los países interesados tienen hasta hoy para expresar lo que desean entre las opciones existentes en una carta firmada por cada presidente.

En este sentido, el T-MEC establece tres opciones: la primera de ellas es mantener el tratado en revisión periódica por 10 años, ampliarlo por 16 años sin revisiones, o bien, darlo por terminado.

“Yo ya firmé cuál es la posición de México: que se amplíe otros 16 años, hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá (sic), y estamos esperando la respuesta de Estados Unidos”, dijo la mandataria mexicana.

Aclaró que el proceso de revisión no implica que el acuerdo se revise cada año, sino que se analiza si es necesario hacer enmiendas.

“Si se hace un cambio mayor tiene que pasar por los Congresos de cada país, cosa que no vemos muy probable”, dijo Sheinbaum.

Añadió que entre el 16 y el 20 de julio una delegación de Estados Unidos asistirá a México para seguir con la revisión.

Además, la presidenta adelantó que mañana se emitirá un comunicado conjunto sobre la decisión final del T-MEC, y a partir de ese momento se trazará la ruta definitiva.

También mañana, los representantes comerciales de cada país, es decir, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el representante de la Embajada Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio para Estados Unidos y México de Canadá, Dominic Leblanc, se reunirán de manera virtual para tomar esta decisión.

Para el jueves, adelantó Sheinbaum, el secretario de Economía estará en la conferencia de prensa diaria, para informar sobre el resultado de la fecha límite.

Canadá fue el primer país en enviar la carta, pues la mandó desde el 2 de junio, en donde el ministro canadiense para el comercio con México y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, solicitó la extensión del acuerdo para los próximos 16 años, sin revisiones periódicas.

¿Qué quiere Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en las últimas semanas contra el T-MEC al menos en dos ocasiones.

En ambas, aseguró que su país no necesita nada de México y Canadá, y que estaría mejor sin el tratado, aunque matizó que está dispuesto a darle una oportunidad a la alianza económica trilateral.

La agencia Reuters adelantó que la Casa Blanca optará por un escenario de revisión periódica por los próximos años, mismo que será anunciado mañana por el gobierno estadounidense.

La expectativa del mercado es coincidente con esta versión, pues por ejemplo, Monex adelanta que el escenario central, con 45% de probabilidad, es la revisión periódica del acuerdo por los próximos 10 años, un porcentaje similar al que estima Scotiabank y el mismo sentido en el que se pronunció Banamex y la International Chamber of Commerce de México (ICC México).