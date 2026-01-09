El Gobierno terminará con las líneas de celulares que no se registren desde hoy.

El padrón de telefonía móvil es un requisito obligatorio que busca vincular cada línea celular a la CURP del usuario. Confirmar que tu número está registrado es clave para evitar multas económicas y la posible deshabilitación del servicio a partir de julio.

La vinculación de las líneas celulares puede y debe realizarse durante el primer semestre de 2026, ya sea en línea o de forma presencial. Quienes no completen el proceso antes del cierre de junio se exponen a sanciones y a perder el uso normal de su línea telefónica.

De comento, el Gobierno de México, la Secretaría de Trabajo y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, no han revelado que hayan multas económicas por no registrar o vincular las líneas, pero el costo personal que puede acarrear la inhabilitación de tu línea, puede ser mayor que una multa económica personal mayor.

Fuente: Presidencia de México

¿Cómo confirmar si tu celular ya está registrado?

Una vez que completes la vinculación de tu línea con tu CURP y una identificación oficial, el sistema genera un folio de alta. Este documento confirma la fecha y hora en que se realizó correctamente el registro de tus datos.

Se habilitará un Portal de Consulta para verificar las líneas asociadas a una CURP o RFC. A partir del 7 de febrero de 2026, este servicio estará disponible inicialmente para usuarios de Telcel, con expectativa de ampliarse a otros operadores.

Opciones para realizar la vinculación de tu línea

El trámite puede hacerse de forma presencial en los Centros de Atención de tu operador, donde deberás presentar una identificación oficial vigente con fotografía. Ahí recibirás asesoría directa para completar el proceso sin contratiempos.

También existe la opción en línea. Tu proveedor enviará un mensaje SMS con un enlace a la plataforma oficial para realizar el alta desde tu celular. Si el registro digital falla, tendrás hasta tres intentos antes de acudir presencialmente.

Fechas clave y advertencias para evitar sanciones

Desde el 9 de enero de 2026 está disponible la vinculación de líneas móviles . El cierre de junio marca la fecha límite para cumplir con el registro obligatorio sin consecuencias administrativas o económicas para los usuarios.

A partir del 1 de julio, las líneas no vinculadas quedarán deshabilitadas y solo permitirán llamadas de emergencia y atención al cliente. Autoridades y operadores advierten que no realizan llamadas telefónicas para este trámite, solo mensajes SMS oficiales.