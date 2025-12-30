A partir de 2026, el trámite de la CURP biométrica será obligatorio en México. En esta línea, el Gobierno dio a conocer los módulos de atención oficiales para hacer la gestión correspondiente.

Esta nueva modalidad de la Clave Única de Registro de Población (CURP) mantiene los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero suma datos biométricos con el fin de reforzar la acreditación de identidad. Según lo informado por las autoridades, su adopción será paulatina y, por ahora, el registro es voluntario y no tiene costo.

Fuente: Archivo

Conoce los detalles de este documento y mantente al día con los nuevos requerimientos a nivel nacional. Desde enero, será obligatorio en varios trámites.

¿Dónde se hace el trámite de la CURP biométrica?

La CURP biométrica se tramita de manera presencial en módulos autorizados del Registro Nacional de Población (RENAPO), oficinas del Registro Civil y módulos móviles.

Para completar el registro se solicita presentar:

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte; en el caso de menores, puede ser credencial escolar.

CURP tradicional previamente validada.

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico personal.

En la Ciudad de México, el procedimiento se lleva a cabo en el módulo de RENAPO ubicado en la calle de Londres número 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En esta caso, se necesita agendar una cita en el sitio oficial del Gobierno federal y elegir la opción “Registro de Datos Biométricos para la CURP”.

La toma de datos biométricos se hace únicamente con la autorización expresa de la persona y que, por el momento, este documento no reemplaza a la credencial para votar del INE.

¿En qué trámites pedirán CURP biométrica?

En cuanto a su obligatoriedad, el Gobierno federal señaló que la CURP biométrica no será exigida de forma inmediata. A partir de febrero, algunos trámites oficiales podrían comenzar a solicitarla como medio de identificación.

Entre los procesos en los que podría requerirse se encuentran:

Servicios de salud Registro y cobro de programas sociales y pensiones Trámites educativos Ciertas operaciones financieras y bancarias

No obstante, la credencial del INE continuará vigente, especialmente para personas adultas, mientras que la CURP biométrica podría resultar más útil para niñas, niños y adolescentes que no cuentan con una identificación oficial.

El Gobierno federal adelantó que en 2026 también se podrá realizar el trámite mediante la plataforma digital Llave MX, con la finalidad de ampliar el acceso y simplificar el proceso.