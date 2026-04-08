La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un caso que podría cambiar las reglas para las empresas de telefonía en México, al analizar si deben responder por fraudes conocidos como SIM swapping y sus consecuencias, como la filtración de fotos íntimas. El caso parte de una usuaria que perdió el control de su línea telefónica tras un reemplazo irregular de su tarjeta SIM, lo que permitió a terceros acceder a sus cuentas y difundir imágenes privadas y que está registrado ante la SCJN con el Expediente 804/2023 “Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción” presentado por la ministra Loreta Ortiz Ahlf. La Primera Sala determinó que el asunto tiene “interés y trascendencia”, ya que permitirá fijar criterios sobre responsabilidad y derechos digitales. La Suprema Corte analizará si las compañías tienen la obligación de garantizar protocolos estrictos para proteger la identidad de sus clientes al momento de reponer una SIM. Según el documento, el caso permitirá definir “cuál es la conducta que deben observar las compañías que ofrecen servicios de telefonía para proteger y resguardar la información de sus clientes”, indica el documento de la SCJN. En el caso concreto, el tribunal de apelación ya había señalado negligencia de la empresa al no acreditar que verificó correctamente la identidad de quien solicitó el cambio de SIM. Por ello, concluyó que “no se acredita que los daños hayan sido causados de forma directa por la demandada; empero… tenía la obligación de mantener bajo su resguardo y protección los datos personales”, señala SCJN. Otro eje central será la protección de derechos en entornos digitales, especialmente frente a la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. La Suprema Corte considera que el asunto permitirá pronunciarse sobre “la tutela de los derechos a la intimidad, privacidad y seguridad en entornos digitales”. El caso abre la puerta a analizar la violencia digital con perspectiva de género y los estándares probatorios en estos delitos. El propio tribunal colegiado destacó que se trata de un fenómeno novedoso, el SIM swapping, sobre el cual “no existen precedentes” y cuya resolución podría impactar futuros casos relacionados con robo de identidad y uso indebido de datos personales.