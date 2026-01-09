Los conflictos fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego comienzan a reflejarse en el frente crediticio. HR Ratings modificó la perspectiva de Banco Azteca a Negativa desde Estable, aunque mantuvo la calificación en “AA”, nivel que refleja alta calidad crediticia y bajo riesgo ante escenarios económicos adversos, informó la agencia en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La decisión está directamente vinculada a los riesgos derivados de la situación fiscal de Grupo Elektra, holding al que pertenece Banco Azteca y del que depende de manera implícita su fortaleza financiera, explicó la calificadora.

Banco Azteca es la institución financiera del grupo y concentra el negocio de créditos al consumo, préstamos personales y grupales, empeño a través de Presta Prenda y tarjetas de crédito, operando como brazo financiero de Elektra, que posee la totalidad del capital del segmento.

El factor fiscal de Ricardo Salinas Pliego

En diciembre de 2025, HR Ratings recortó la calificación de Grupo Elektra de “AA+” a “A-”, tras los reveses legales que enfrentó la empresa luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por unanimidad, mantener los créditos fiscales y desechar los amparos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Aunque el monto definitivo y la notificación formal aún no han sido confirmados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), HR Ratings advirtió que el pago de los adeudos podría presionar la liquidez del grupo.

“Estos se traducirían en un menor nivel de liquidez por el uso de recursos disponibles o, en su defecto, en un aumento en el servicio de la deuda ante la necesidad de obtener financiamiento adicional”, señaló la calificadora.

Presión por Grupo Elektra

En noviembre, la SCJN publicó las sentencias definitivas de los juicios fiscales de Grupo Elektra, activando los efectos legales y el proceso de cobro de los créditos fiscales.

De acuerdo con estimaciones de Moody’s, el monto que Ricardo Salinas Pliego debería cubrir asciende a 48,326 millones de pesos, cifra que supera ampliamente el efectivo disponible de Elektra que, al cierre de septiembre, se ubicó en 21,299 millones de pesos.

HR Ratings dijo que dará seguimiento a la notificación oficial del SAT, a los montos definitivos y al impacto que estos pasivos fiscales puedan tener tanto en la posición financiera de Grupo Elektra como en el perfil crediticio de Banco Azteca.