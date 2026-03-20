La agresividad en los precios que ofrecen los operadores móviles virtuales (OMVs) detonan un crecimiento dinámico en el número de nuevas líneas telefónicas. El mercado móvil mexicano alcanzó un récord de 161.7 millones de líneas activas al cierre de 2025, de las cuales hubo 9,501 mil adiciones netas durante el año. “Esto es igual a un crecimiento de 6.2% en el año... la cantidad de adiciones netas es brutal”, aseguró Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU). Desde ya hace un par de años los OMV – liderados por Bait (de Walmart), Freedom Pop, Virgin Mobile y el ascendente OXXO Cel– están impulsando el crecimiento de las líneas móviles, al grado de cerrar la brecha entre los operadores tradicionales, como Movistar, que durante 2025 tuvo un crecimiento similar al de estos competidores. Como grupo, están logrando una masificación de líneas en prepago. Los OMV crecen aceleradamente debido a sus agresivas estrategias de precios que son posibles porque muchos operadores no buscan necesariamente altos ingresos por usuario (ARPU), sino fomentar el consumo dentro de otros negocios o generar fidelidad de marca a través de la distribución masiva de tarjetas SIM. Sin embargo, el registro de líneas telefónicas es una barrera a dicho dinamismo. Piedras anticipa que el registro obligatorio de líneas frenará el crecimiento acelerado observado anteriormente, debido a que ya no es tan fácil agregar líneas, ya que el proceso requiere tiempo para el usuario y dinero para los operadores. El analista aseguró que los operadores han reportado informalmente que el desplazamiento de nuevas líneas se ha frenado significativamente en los puntos de venta. En algunos casos, donde se vendían cinco líneas, ahora solo se vende una o una y media debido a la barrera que representa el registro. El registro desalienta a los usuarios a hacerse de nuevas líneas, aunque la mayoría de los usuarios de telefonía celular aún no se ha registrado. Según las estadísticas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a principios de marzo, se contabilizaban únicamente 20 millones de líneas registradas. Por lo que restan aproximadamente 140 mil líneas por registrar. Aunque el tope de registro es el 30 de junio, los analistas de The CIU coinciden que en tres meses es complicado llegar al registro de la totalidad de líneas.