El Gobierno de México dio a conocer el calendario de pago correspondiente al bimestre enero y febrero de 2026 para las Pensiones y Programas para el Bienestar, el cual se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

Una vez realizado el depósito en la fecha indicada de la pensión, los recursos pueden cobrarse cualquier día posterior, incluidos sábados, domingos y días feriados, ya sea mediante retiros en cajeros o pagos con la Tarjeta del Bienestar.

Calendario de pagos del bimestre enero y febrero 2026

Los depósitos se realizarán de manera escalonada a lo largo del mes de enero para garantizar un proceso ordenado y sin aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

Las fechas de pago quedan de la siguiente manera, según la letra inicial del primer apellido:

A: lunes 5 de enero

B: martes 6 de enero

C: miércoles 7 y jueves 8 de enero

D, E, F: viernes 9 de enero

G: lunes 12 y martes 13 de enero

H, I, J, K: miércoles 14 de enero

L: jueves 15 de enero

M: viernes 16 y lunes 19 de enero

N, Ñ, O: martes 20 de enero

P, Q: miércoles 21 de enero

R: jueves 22 y viernes 23 de enero

S: lunes 26 de enero

T, U, V: martes 27 de enero

W, X, Y, Z: miércoles 28 de enero

Uso de la Tarjeta del Bienestar y cobros en fin de semana

El depósito de los apoyos económicos se realiza exclusivamente a través del Banco del Bienestar, por lo que la Tarjeta del Bienestar es el medio oficial para recibir y utilizar los recursos de los programas federales.

No es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Los beneficiarios pueden disponer de sus recursos cualquier día posterior, incluidos fines de semana y días feriados, ya sea en cajeros automáticos, ventanillas o mediante pagos en establecimientos.

Pagar en comercios con terminal bancaria como supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas

Retirar dinero de forma parcial o total cualquier día posterior al depósito

Mantener el dinero en la cuenta para ahorro

Recibir depósitos de otras instituciones financieras

Consultar saldo y movimientos desde la app del Banco del Bienestar

Para dudas, aclaraciones o reporte por robo o extravío de la tarjeta, está disponible la línea del Banco del Bienestar 800 900 2000 o cualquiera de sus más de 3 mil sucursales en el país.