El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para la última semana de abril por distintos fenómenos climáticos que podrían afectar a un gran número de estados de la República Mexicana. El organismo gubernamental encargado de difundir el pronóstico del tiempo confirmó que a partir del lunes 27 de abril se esperan fuertes ráfagas de viento y 48 horas seguidas de lluvias. A partir del lunes 27 de abril, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas y manteniendo la onda de calor en estados como Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), entre otros. Si bien la probabilidad de lluvias disminuirá en gran parte del territorio nacional, algunas entidades federativas mantienen vigente el pronóstico por chubascos durante las próximas 48 horas. Las precipitaciones que se registrarán en el oriente y sureste del país, además del Valle de México, se verán impulsadas por una línea seca que prevalecerá en el noreste del territorio mexicano, un canal de baja presión sobre dichas regiones, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México. Además, un nuevo frente frío se ubicará cerca de la frontera norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento en dicha región. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán distintos efectos, entre los que se incluyen lluvias, chubascos y vientos con rachas de hasta 80 km/h.