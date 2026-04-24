Al momento de viajar internacionalmente uno de los puntos fundamentales que ciudadanos y extranjeros naturalizados deben considerar es que el pasaporte con el que ingresarán y saldrán de Estados Unidos sea válido para las autoridades competentes. En ese marco, es fundamental considerar las fechas de vigencia máxima de esta identificación internacional para, en caso de que esté caducado, poder presentar antes de viajar los formularios necesarios para actualizarlo. Esto resulta fundamental porque los pasaportes vencidos no serán aceptados para traslados internacionales. Dependiendo de la forma en la que se deba renovar el pasaporte americano, el formulario que el Departamento de Estado exigirá presentar De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que Para cumplir con esta normativa debe tenerse en cuenta que los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años, mientras que, en el caso de los menores de 16, los ejemplares no pueden renovarse y tienen una vigencia de 5 años. Si bien Estados Unidos en general no puede denegar el ingreso al país a un ciudadano sólo porque el pasaporte esté vencido, intentar viajar en estas condiciones podría generar grandes demoras y procedimientos migratorios complejos, por lo que el viaje no podría efectuarse en el momento deseado. Por su parte, las diferentes aerolíneas sí pueden prohibir el embarque al avión si el viajero no cuenta con un pasaporte completamente en regla.