El Servicio Postal de Estados Unidos confirmó la realización de una feria comunitaria de pasaportes que permitirá iniciar el trámite sin turno previo. La jornada apunta a facilitar el acceso al documento en un solo día y con atención presencial. El evento se realizará el sábado 25 de abril de 2026, en horario limitado, y está orientado principalmente a quienes necesitan gestionar su pasaporte por primera vez o requieren asistencia directa para completar el proceso. La actividad tendrá lugar en Jamaica, Nueva York, en la sede ubicada en 197-01 Linden Boulevard. El horario de atención será de 10:00 a 14:00, sin necesidad de cita previa. Podrán asistir todas las personas que necesiten tramitar un pasaporte, especialmente quienes no lograron obtener turno en oficinas tradicionales. El USPS indicó que la modalidad busca agilizar la demanda en fechas previas a temporadas de viajes. Durante la jornada, los solicitantes podrán completar el proceso en el lugar con asistencia del personal autorizado, lo que reduce tiempos y evita gestiones adicionales. En la feria se podrá realizar el trámite completo del pasaporte. Estos son los principales servicios disponibles: Para poder aplicar, es obligatorio presentar documentación específica. El USPS detalló los requisitos clave: Es importante tener en cuenta que no se aceptan certificados de nacimiento emitidos por hospitales. El trámite del pasaporte tiene costos definidos según el tipo de solicitante. Los valores informados son los siguientes: El USPS aclaró que todos los solicitantes deben presentarse en persona, incluidos menores de edad. Además, se recomienda llevar todos los documentos completos para evitar demoras durante la jornada.